¿Qué son las Drogas?

Las Drogas son sustancias que al consumirlas alteran todos tus sentidos, lo que piensas, lo que sientes, la manera en que experimentas las cosas y la forma en que te comportas.

El uso, abuso y dependencia a sustancias adictivas es un problema que impacta de forma sistemática a la sociedad mexicana, alterando la salud física y emocional de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.



Este consumo incrementa otros factores de riesgo como embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, actos antisociales y delictivos, síntomas de depresión e intentos de suicidio. Propicia el bajo rendimiento y fracaso escolar, dificulta la incorporación a la vida laboral y genera un número significativo de muertes violentas, muchas de ellas a edad temprana.

¿Qué es la Adicción a las Drogas?

Es una enfermedad que provoca que no puedas dejar de consumir drogas.

Proceso de la adicción:

- Inicio en el consumo: Invitación de los amigos. Por experimentar. Para escapar de los problemas. Para socializar.

- Uso frecuente: Se consumen drogas más seguido y en mayor cantidad. Se desarrolla tolerancia. Se buscan emociones y drogas más fuertes.

- Abuso de drogas: Consumo excesivo. Recurrente y, peligroso debido a que la persona se expone a accidentes, peleas, y conductas sexuales riesgosas.

- Adicción a las Drogas:

Es cuando no puedes parar de consumir alguna(s) droga(s) o sustancia(s). Eres dependiente de ellas.

La adicción como enfermedad

La Organización Mundial de la Salud considera a la adicción a las drogas como una enfermedad.

Afecta, la mente, la salud y el cuerpo, alterando las funciones vitales. La adicción es diagnosticable, tiene un origen, un desarrollo, un desenlace y se puede tratar.

La adicción a las drogas es una enfermedad bio-psico-social:

- Bio: afectan a diferentes órganos vitales del cuerpo.

- Psico: alteran nuestra forma de pensar, actuar, estado de ánimo, emociones, etc.

- Social: afectan nuestro comportamiento y la relación con los demás, familia, amigos, trabajo, etc.

Factores de riesgo de las adicciones

- Genético: Se pueden estar más propenso a caer en alguna adicción si algún familiar tiene o ha tenido problemas con alguna droga o con el alcohol.

- Psicológico: Personas con dificultad para manejar sus problemas emocionales e impulsos. No desarrollan: madurez, autoestima, seguridad, independencia y tolerancia, pueden llegar a consumir y/o abusar de las drogas.

- Familiar: La disfunción familiar, falta de comunicación, falta de valores, violencia física y psicológica, abandono, intolerancia, imposiciones, etc.

- Social: La droga es parte de la realidad social actual. Está presente en el hogar, la escuela, los centros de diversión, la calle, el trabajo, los medios de comunicación, etc.

- Cultural: Vivimos en una sociedad desinformada de las drogas y que acepta el alcohol utilizándolo como medio de convivencia en eventos familiares, con amistades, en los negocios, etc.

- Circunstancial: La curiosidad por experimentar una sensación de bienestar y de buen humor provoca el consumo repetido de las drogas.

