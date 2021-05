¡Amig@! Date cuenta, hay que aprender a amarnos

Andy Sola nos platica:

“Hola soy Andy Sola y quiero platicarles de algo muy importante:

Las relaciones tóxicas

A veces no nos damos cuenta que estamos metidos en este tipo de relaciones. Hasta que de verdad estamos tocando fondo...

Nadie tiene el derecho de obligarte a hacer nada que tu no quieras. Ni tener relaciones, ni llevarte a un lugar al que no quieras. Ni siquiera hablar contigo, si es que tu no quieres.

Tu tienes el derecho de decir NO ante cualquier situación.

Date cuenta que no siempre es la forma correcta de vivir una relación. Siempre hay que vivirla con amor, con respeto, con valores… Cuidarnos a uno mismo, porque lo mejor que tenemos en este mundo somos nosotros.

Así es que hay que aprender a amarnos

Vive sin Drogas”



