Busca un amigo, aléjate de las malas decisiones

Roger González nos platica:

“Hola amigos, soy Roger González y esta vez les quiero dar un consejo:

Siempre que se sientan tristes o abrumados busquen a un amigo

Sé que a veces en las drogas pueden encontrar un escape pero creo que un amigo, una persona con quien hablar con quien decirle tus problemas, alguien de confianza puede ser una gran ayuda.

Hacer deporte, es buenísimo y también puede ser leer, salir, pasear, no quedarte encerrado, no quedarte viendo videojuegos, etc. La música también es muy bueno para ayudar a salirte de esos problemas.

Y ya sabes,

Vive sin Drogas“

