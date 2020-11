Depresión. El padecimiento del siglo XXI

La Organización Mundial de la Salud pronostica que para este año la depresión será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México.

Pero ¿Qué es la depresión?

Se trata de una enfermedad clínica severa y que va más allá de solo “sentirse triste”.

Aunque sus síntomas pueden ser muy variados, existen signos que pueden confirmar este padecimiento como lo son:

· Agotamiento físico extremo.

· Sueño extremo junto con episodios de insomnio prolongado.

· Dolor crónico.

· Alteraciones bruscas de humor entre los que destacan la tristeza y el enojo, entre algunos otros.

La depresión puede ocurrir a cualquier edad pero generalmente comienza en la adolescencia o al comienzo de la adultez.

“La mayoría de las personas no sabe que la depresión es una enfermedad. No es un sentimiento, ni una manera de ser, tampoco es una característica de la personalidad.

De hecho, es una enfermedad muy común, se calcula que ocurre en una de cada 15 personas y es poco más frecuente en mujeres que en hombres. La depresión se puede presentar en todas las etapas de la vida incluyendo los niños”. Señala el Dr. César Velasco de Fundación Felizmente.

Tienes que saber que existen ciertas condiciones que aumentan el riesgo de padecer depresión:

· Afecciones de salud mental como ansiedad, trastornos de la alimentación y uso de sustancias.

· La existencia de alguna otra enfermedad como diabetes, cáncer o enfermedades del corazón.

· Tener familiares con enfermedades mentales.

· Vivir constantes conflictos familiares o una familia disfuncional.

· Tener problemas con amigos u otros compañeros en la escuela o el trabajo.

· Problemas de aprendizaje o trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

· Haber sufrido algún trauma en la infancia.

· Tener baja autoestima, una perspectiva pesimista o poca capacidad de enfrentar situaciones.

“Hablar de este padecimiento no es hablar de alguien frágil, débil o incapaz; No es hablar de alguien que no tiene fuerza de voluntad. Es una enfermedad como cualquier otra.

La depresión es considerada la causa más importante de discapacidad en el mundo más que los accidentes, más que el cáncer, las infecciones o las enfermedades del corazón. Por ello si alguien tiene síntomas como la sensación de falta de energía o dejar de disfrutar de las cosas de las actividades que antes les gustaban es necesario consultar inmediatamente a un especialista” Agrego el especialista.

Para el tratamiento de la depresión existen diversas opciones:

· Es indispensable consultar a un especialista.

· Psicoterapia o activación conductual.

· Uso de medicamentos correctos y medicados por especialistas.

· Tratamientos o programas intensivos con profesionales de la salud.

Cuidemos de nuestra salud mental

Vive feliz

Vive sin Drogas

Fuentes:

Fundación Felizmente

infobae.com

medlineplus.gov

animalpolitico.com

eleconomista.com.mx