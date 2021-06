¡Disfruta tu vida con la gente que más quieres!

Cynthia Rodríguez nos platica:

“Hola, ¿Cómo estás?

Soy Cynthia Rodríguez y tengo un mensaje que, para mi, me parece muy importante...

Desde muy niña me ha gustado hacer muchísimas actividades que me hagan sonreír como: cantar, bailar, hacer deporte...

Años después descubrí que la música me haría sentirme así.



Todo esto lo hago en compañía de la gente que más quiero, mi familia y mis amigos.

Y me he dado cuenta que para vivir la vida de la mejor manera lo he podido hacer sin necesidad de consumir ningún tipo de sustancia.

Así es que yo te invito que así como yo, disfruta la vida y vivas sin drogas”

