Vaitiare Mateos nos platica:

“Hola que tal amigos soy Vaitiare Mateos. Y en esta ocasión quiero platicarles de un tema importantísimo…

¡Las redes sociales!

Hay que recordar que el internet NO olvida porque de repente se nos hace fácil enviar alguna imagen y la verdad es que esta va a quedar ahí para la posteridad… Hay que siempre corroborar la información, es muy muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de verificar las fuentes. No compartir situaciones que no sabemos si son reales… Y ya lo saben, Vive sin Drogas”

