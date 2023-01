El peso de la Rutina

Por Mónica Muñoz

Es un día como todos, apenas está sonando el reloj y ya te sientes cansado; te enfurece la rutina y tu cabeza no deja de pensar en todo lo que tienes que hacer el día de hoy!.

Llevas medio mañana, tres tazas de café, no te concentras, cometes errores continuos por cansancio y eso genera ansiedad en tu día (no te das cuenta pero no disfrutas lo que haces).

Por fin son las 7 de la tarde, terminas tus actividades, sales del trabajo camino a casa y ya no tienes energía para nada; ni para ir cenar, ni jugar con los niños, ni nada. Solo quieres dormir y desconectarte: Bienvenido al estrés laboral o Burnout.

Hoy en día una de las principales enfermedades que vivimos es el estrés laboral, según especialistas, en México el 75% de los ciudadanos sufren del mismo, superando a Estados Unidos y China

¿Pero qué es el llamado Burnout?

El estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión en el trabajo.

Se trata de una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que genera y deriva en muchos otros padecimientos como:



Problemas del sueño,

Ansiedad y depresión,

Dolor de cabeza y sentimiento de agotamiento,

Comportamientos agresivos, entre otros.

Pero el estrés laboral no llega así de repente, antes de padecerlo, los seres humanos pasamos por diferentes etapas:

Fase de alarma: Empezamos a sentir que algo nos incomoda y tendemos actuar hacia adelante o nos quedamos inmóvil para evitar este sentimiento. Fase de Resistencia: Cuando esta situación se prolonga, el cuerpo empieza adaptarse y el ser humano consume más recursos para poder mantenerse. Fase de Agotamiento: Aquí surge el estrés laboral y se da un agotamiento físico y mental. La salud empieza ha verse afectada así como las relaciones personales.

Al ser una enfermedad por etapas, es importante destacar que si la detectamos a tiempo, podemos evitar las secuelas permanentes de la misma.

Actualmente muchos psicólogos se dedican a esta problemática ayudando a los trabajadores a enfrentar los padecimientos que acarrea, con el objetivo de recuperar tanto la salud física como la mental.

Recuerda si tienes alguna duda, siempre es importante consultar a un especialista.

Vive Saludable

Vive sin Drogas

Requieres más información.

Ponte en contacto directo con Mónica Muñoz Ortiz

monica9011@hotmail.com