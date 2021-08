En la mente del Ganador

Por: Mónica Muñoz Ortíz

Los Juegos Olímpicos son uno de los momentos más importantes para hablar del deporte.

Son el resultado del esfuerzo y trabajo que realiza cada atleta, pero también, el resultado de un proceso de estabilidad mental que es fundamental en cada ser humano.

A lo largo de la historia hemos visto y escuchado que nos dicen que no importa si estas deprimido, tienes que ir a trabajar; no importa si sufres un ataque de ansiedad, tienes que cumplir!

Que sí o sí, tienes que ver a los hijos y cumplir con tu rutina o si estamos con ataques de ira y felicidad simultánea la gente tiene que verte y percibirte estable!

Pero los Olímpicos nos han demostrado que estando en una situación mental complicada, nuestro desempeño se ve comprometido y podemos no cumplir las expectativas, podemos no llegar a la cima o no cumplir con objetivos y promesas.

Muchos atletas de alto rendimiento buscan en el ejercicio factores como estabilidad, compromiso y desarrollo personal. Estas opciones los separa de las depresiones, las drogas y las conductas antisociales.

Entonces ¿qué paso después?

En algunos casos y para algunos atletas, el deporte se ha convertido en algo estresante, en algo que ya no controlan, en algo que los orilla a la ansiedad, a la depresión.

Por eso es importante entender que el deporte tiene que ofrecer salud mental, tiene que hacernos sentir bien y estables emocionalmente.



Al mejorar la condición física de nuestro cuerpo, la probabilidad de sufrir estrés o ansiedad es menor, activándose algunos neurotransmisores cuando efectuamos una actividad física.



Serotonina: Esta eleva la autoestima y la confianza.

Endorfina: Se segrega al realizar actividad física, favoreciendo la relajación. Como puedes suponer esto ayuda mucho en situaciones de estrés.

Oxitocina: Es la hormona cuya función es equilibrar los vínculos emocionales y afectivos.

Dopamina: Es ese neurotransmisor del placer, que nos impulsa a seguir practicando deporte y superar retos.

Así mismo podemos tener cambios en:

La mejor condición física general disminuye la posibilidad de sufrir ansiedad, estrés y otro tipo de trastornos mentales.

Aumenta la destreza psicomotora.

Ayuda a conocerse mejor a uno mismo.

La autoestima personal también mejora, sobre todo cuando se ha superado un reto.

Ayuda a establecer un horario y una disciplina, es decir, a establecer una planificación.

El deporte puede ser parte de un antidepresivo natural por lo que es importante movernos y realizar actividades que nos motiven y nos lleven a retarnos.

Recuerda que es importante disfrutar lo que hacemos. Cuídate y cuida tu mente.

