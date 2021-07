David Coronado “El chilero” nos platica:

“Hey chavos, ¡Chavos!

¡Pónganme atención!

Aquí anda el chilero, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes

Les quiero decir a todos que la vida esta diseñada para ser feliz no necesitan alcohol en su organismo para irse a ligar a la chica que le gusta o para tomar el valor, y decir: Bueno voy hacer esto…





¡Sé feliz!

Si alguien viene y les dice vente para acá, prueba esto y lo otro… Dile: No, no carnal la neta no esta chido o la verdad me quiero alejar de ti

Recuerda soy el chilero

Vive sin Drogas“

