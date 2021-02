¿Por qué regalamos chocolate el 14 de febrero? Te vas a sorprender cuando leas este artículo.

Para su buen funcionamiento nuestro cuerpo libera cientos de productos químicos diariamente, por ejemplo, las endorfinas que son secretadas por el cerebro al realizar ejercicio, escuchar música, sentirse enamorado, reír, tener sexo y con algunas comidas como en este caso: el chocolate.

Esta hormona nos da sensación de alegría, pero no solo en momentos felices, sino también en momentos de estrés para sentirnos más relajados o, por ejemplo, después de un accidente(dolor), donde se liberan bastantes endorfinas para reducir ese malestar. Es decir, esta hormona (y algunas otras) se encargan de hacernos sentirnos bien ante eventos positivos o negativos. En pocas palabras es un mecanismo de protección ¿qué sabio es el cuerpo no?

Es por eta razón por la que regalamos chocolate a alguien que queremos el 14 de febrero, porque a la otra persona le producirá un efecto de felicidad. Sin embargo, el chocolate entre MENOS procesado esté, mayores beneficios le dará al cuerpo:

- Los flavonoides (antioxidante) mejoran la irrigación cerebral, en especial en zonas involucradas con el aprendizaje y la memoria.

- Reduce el riesgo de un evento cerebrovascular.

- Gracias a sus efectos en la plasticidad neuronal, mejoran las tareas cognitivasy visuales.

- Disminuye el envejecimiento celular en el cerebro (muerte de neuronas por exceso de radicales libres).

- El chocolate induce efectos positivos en el estado de ánimo ( en ocasiones es consumido bajo estrés emocional).

Un chocolate menos procesado es el que será más puro, por ejemplo: la cocoa en polvo, el chocolate amargo o el chocolate sin endulzar para repostería. Así que no dudes en agregar estos ingredientes en tus preparaciones, acude con un nutriólogo con cedula profesional para que te indique porciones o preparaciones hechas especialmente para ti.

Recuerda nutrir cuerpo, mente y alma. Somos un conjunto de estas esferas y si una se afecta se alterará lo demás.

Contacto:

· Facebook: LN MontseGarralda





· Instagram: nutriologamontsega

· mail: nutricion.personalizada@yahoo.com.mx

Bibliografía

· Nehlig A. The neuroprotective effects of cocoa flavanol and its influence on cognitive performance. Br J Clin Pharmacol. 2013;75(3):716–727. doi:10.1111/j.1365-2125.2012.04378.x

· Rokade PB. Release of Endomorphin Hormone and Its Effects on Our Body and Moods: A Review. International Conference on Chemical, Biological and Environment Sciences (ICCEBS'2011) Bangkok Dec., 2011