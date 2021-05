Practicar deporte te cambia la vida

Carlos Guerrero nos platica:

“Como les va, un fuerte abrazo. Yo soy Carlos Guerrero “Warrior”, comentarista de TV Azteca.

He estado ligado al deporte desde hace más de 22 años y me he dado cuenta en poco más de dos décadas, que hacer deporte te cambia la vida…

Practicarlo te hace sentir muy bien, te genera disciplina, te genera compromiso, responsabilidad.

Así que practica deporte, sal por las mañanas o por las tardes con tus amigos, con tu familia.



Juega fútbol, basquetbol, beisbol lo que tú gustes. Practica deporte y recuerda…

¡Vive sin Drogas!”

Vive sin Drogas - Carlos Guerrero

