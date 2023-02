Por: Abedul Life Center

La regulación emocional está definida por como: “un proceso por medio del cual, las personas ejercen una influencia sobre las emociones que experimentan, sobre cómo y cuándo suceden, cómo se expresan y cómo se experimentan”

Es algo que todo ser humano debería comprender, dado que se ha observado a lo largo del tiempo que las personas no conocen sus emociones, no saben cuáles son, además de no identificar los medios por los cuales las han expresado; habiendo una ignorancia total y analfabetismo emocional.

Cabe mencionar que el no conocer a las emociones ha derivado en niños y adolescentes con nula inteligencia emocional, quiénes no son capaces de externar sus necesidades, impactando de forma directa en sus patrones de comunicación, siendo una de las principales causas de tener dificultades en las relaciones interpersonales básicas como lo son, amigos, relación con sus padres o cuidadores primarios y en el caso de adultos con pareja o pares en el trabajo o en algún círculo social.

Para tener relaciones interpersonales sanas, cada individuo debe validarse desde el ámbito emocional, para ello debería comenzar con lo básico, teniendo algunos elementos clave como lo son:



Identificar qué es lo que siente, de dónde surge su emoción y los canales sanos de comunicación que le permitan a la persona saber cómo externar su sentir, sin la necesidad de agresiones, violencia o la desvalorización.

Regularse no es igual a control, la regulación nos permite gestionar, dejar el sistema abierto a retroalimentación, a permitirse ser, sentir, pensar y actuar, en cambio el control automáticamente cierra el sistema de cada persona, en el sentido de no dejar que la información, emociones y situaciones fluyan permitiendo la interacción y por ende la construcción de vínculos significativos que enriquezcan la calidad de vida de cada persona.

¿Y tú? ¿Qué tanto te conoces?

¿Cómo son tus emociones?

¿Estás dispuesto a comenzar un cambio?

