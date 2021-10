Relaciones tóxicas: Más allá del amor

Dentro de las relaciones humanas existe una que por su complejidad ha llamado la atención de muchos expertos, son las llamadas relaciones tóxicas que se definen como un vínculo destructivo, que no es saludable y en donde a alguna de las partes (o ambas) les está generando daño o malestar.

Este tipo de unión no sólo se da en pareja, puede aparecer entre familiares, amigos o compañeros de trabajo.

Y aunque no existe un perfil claramente diagnosticado quizá todos, en algún momento, hemos estado dentro de una relación tóxica y lo más delicado es que no nos damos cuenta pudiendo llegar a consecuencias que incluyen la depresión, co-dependencia e incluso la violencia y el maltrato.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) el tipo de violencia que más prevalece por parte de la pareja a lo largo de la relación es la violencia emocional (40.1%) caracterizada principalmente por: indiferencia (29.5%), intimidación y acecho (24.8%), y degradación emocional (22.1%).

Vale la pena mencionar que este problema no es exclusivo de algún género, ni de un estrato social determinado. Desafortunadamente no solo se ven afectadas las parejas en este roll tóxico sino que también deterioran la relación en hijos, padres, amistades y el entorno profesional de cada persona involucrada.



Es muy difícil salir de esta relación ya que es sigilosa y al no darnos cuenta de nuestra realidad tampoco nos percatamos del mal que nos provoca, lo más común es que justificamos comportamientos tóxicos como normales desvirtuando la realidad. Este “autoengaño” sucede porque reprimimos nuestras emociones y sentimientos que terminan provocándonos estrés y ansiedad para evitar una confrontación.

Hay diferentes razones por las cuales mantenemos una relación tóxica, las más comunes son:

Baja autoestima

Creer que somos la solución de los problemas ajenos

Hacernos las víctimas

Dependencia emocional

Miedo a la soledad y al futuro

Anclarse al pasado

Arraigo en una zona de confort

Para evitar caer en esta situación se debe fortalecer nuestra autoestima, establecer límites al primer signo de malestar y aprender a comunicarse asertivamente. Hay que ser conscientes de que nadie es perfecto y que quizá la persona que está a nuestro costado no es la adecuada.

Reflexiona lo siguiente:



Recuerda que el amor a una persona NO debe generarte malestar, ni orillarte a una dependencia, no puede obligarte a decir o hacer cosas que no deseas, mucho menos sentir miedo con la persona o la situación.

El amor debe sentirse libre y lleno de satisfacción, debe ofrecer respeto, cuidados, valores y un aire de seguridad. Si realmente no sientes eso, cuidado, busca ayuda profesional, probablemente estés en una relación tóxica!

Cuídate y aprende a amarte a ti mismo

Vive libre, Vive sin Drogas