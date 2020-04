Tradiciones alimentarias en Pascua

Hay algunas tradiciones que muchos siguen sin saber el origen de ellas. Por ejemplo, el de algunas costumbres alimentarias en época de pascua:

-Para los católicos no se come carne los viernes de cuaresma, se opta por otras proteínas como el pescado, huevo o quesos. La carne no se permite porque nos recuerda que el viernes muere Jesús y es el nuevo cordero, ya no se permiten más sacrificios de animales gracias al sacrificio de Jesús.

-Hay religiones que ayunan estos días como los judíos y los cristianos, unos con más frecuencia que otros. Aunque no siempre coincide su pascua es una época de mucha oración para ambas religiones. Si eres católico, te recomiendo que revises si tu estado de salud te lo permite, una buena opción si lo deseas hacer es desayunar pan y agua en la mañana, buena comida por la tarde y pan y agua por la noche, recuerda que el ayuno es un sacrificio así que no vale comer nada entre comidas. El ayuno tiene beneficios en la salud y en la espiritualidad. ¡Acércate con algún experto!

-Hay países, por ejemplo en Polonia, donde cada familia prepara una canasta con pan, huevos duros decorados, carnes y algunos pasteles que bendice un sacerdote el sábado santo y es lo que come la familia el día de domingo de Pascua. ¡Las canastas quedan preciosas entre flores, hojas y comida!

-Otra tradición que no se nos va de la cabeza es la de la coneja de pascua, quien deja huevos de chocolate a los niños el domingo de resurrección, si bien los inicios de esta tradición son variados, la iglesia católica la retoma y explica que el huevo simboliza la “vida”, como la vida que da Jesucristo a todos al resucitar al tercer día después de su muerte.

-Para otros, el jueves santo recuerdan la última cena comiendo pan ácimo, es decir pan sin levadura como el que partió Jesús un día antes de su muerte. En la Torá se ordenaba tomar este pan por siete días recordando la huida de Egipto. El pan era la comida que los egipcios daban a los esclavos judíos porque era barato y esto les recordaba su cautiverio, así que Jesús decide compartirlo en la última cena, ya que el era judío. Hoy en día la Eucaristía es esa hostia que simboliza ese pan sin levadura como en aquellos tiempos.

Si te interesa preparar pan ácimo, dejaré una receta en mi Instagram. Recuerda aprender a comer para no hacer dietas el resto de tu vida. Cuando nutrimos cuerpo, mente y alma nos mantenemos mejor preparados ante la adversidad.

Contacto:

· Facebook: LN Montse Garralda

https://www.facebook.com/nutriologaMontseGarralda/?ref=aymt_homepage_panel

· Instagram: nutriologamontsega

https://www.instagram.com/nutriologamontsega/?hl=es-la

· mail: nutricion.personalizada@yahoo.com.mx