Capricornio - Horóscopo de hoy 1º de octubre

Iniciamos el mes agradeciendo e invocamos al Arcángel Cassiel: Te pido apoyo para continuar bendiciendo mis días y mi existencia. Haz que a través de tu amor yo transmita a los demás la responsabilidad como palabra y acción . Aleja de mí los recuerdos del pasado para que viva intensamente el presente. No me dejes ser una persona mezquina, haz que siempre vea las necesidades de los demás. Yo imploro que no me desampares y me conviertas en una persona fuerte con una fe inquebrantable. Si quieres que se cumpla un milagro en tu vida, permítenos enviarte sanación a distancia, déjanos tu nombre y petición para hacer juntos ese milagro divino.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!