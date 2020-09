Capricornio - Horóscopo de hoy 30 de septiembre

Realiza un esfuerzo extra en tu trabajo por concentrarte, te sientes con zozobra del futuro, pero eso no ayuda en este presente, así que meditar o hacer yoga te ayudará mucho para serenarte a recuperar tu centro.

No es un buen día para tomar decisiones importantes en el amor, disfruta el momento, si algo no funciona bien ni para qué forzarlo, simplemente déjalo ir ¡fluye! Con amor y agradecimiento cerremos un mes más. Tu número de la suerte 198.



