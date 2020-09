Leo - Horóscopo de hoy 30 de septiembre

Tu intuición te estará dando pistas infalibles, así que pon atención. También has caso a la razón, es un día para estar centrados antes de tomar cualquier decisión para que no esté basada en fantasías. ¡Ojo! no te conviene platicar tus planes hasta que los tengas bien aterrizados. Andarás hipersensible con cambios de ánimo extremos, dale el avión a personas que estén opinando de más acerca de tu relación o tu estatus sentimental; incluye redes sociales, así que toma en cuenta solo los comentarios bien intencionados. Con amor y agradecimiento cerremos un mes más. Tu número de la suerte 253.

