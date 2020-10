Tauro - Horóscopo de hoy 1º de octubre

Bendecido inicio de mes con esta increíble Luna llena. Poderoso Ángel Amiel, ilumina mi mente, haz que sea cada día mejor. Dame inteligencia, determinación y creatividad para realizar mis actividades, enséñame a valorar y admirar a los seres que me rodean. Haz que yo no juzgue a mis hermanos solo por lo que poseen. Dame siempre fuerzas para que yo conquiste el éxito en mi vida. Arcángel Amiel, te ruego que me acompañes siempre.

