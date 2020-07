Bases y Condiciones #LaVerdaderaQuesadilla

Toda persona que, conforme a las presentes Bases, desee participar en la acción especial “Mosaico La verdadera quesadilla” (en lo sucesivo, la “Acción/Participación”), acepta cumplir con la totalidad de las mismas, y al participar se entenderá que ha leído y comprendido íntegramente estas Bases y se compromete a cumplir totalmente con los requisitos y condiciones aquí establecidos (en lo sucesivo, las “Bases”).

Organizador: TV Azteca S.A.B de C.V

I. LOS PARTICIPANTES:

El público consumidor que reúna todos y cada uno de los siguientes requisitos, y que esté interesado en participar, podrá entonces ser considerado como Participante (en lo sucesivo, el “Participante”):

1. Ser residentes legales en los Estados Unidos Mexicanos. Podrán participar las personas mayores de 18 años cumplidos antes de la fecha de inicio de ”Mosaico La Verdadera Quesadilla”, y que cuenten con identificación oficial vigente con fotografía (INE o Pasaporte). Si se debe pedir para validar que sea mayor de edad, se incluye aviso de privacidad.

2. Podrá participar cualquier persona que se grabe cantando el jingle de la verdadera quesadilla de Tortillinas® Tía Rosa® y finalice consumiendo una quesadilla cumpliendo con la siguiente dinámica:

a) Seguir a TV Azteca y a Tía Rosa® en la Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram: @azteca y @TiaRosaMx ).

b) Grabar un video de máximo 15 segundos donde canten el jingle de Tortillinas® Tía Rosa®: “La verdadera quesadilla, siempre es con tortillina”. En el video, deberá aparecer un empaque de Tortillinas (cualquier presentación). De preferencia, deberá morder la quesadilla al final de cada canción.

c) Del jueves 16 de julio a las 00:01 horas al domingo 26 julio a las 12:00 horas de 2020 se deberán publicar los videos en Facebook, Twitter o Instagram utilizando el hashtag #LaVerdaderaQuesadilla. Adicional se debe arrobar a TV Azteca (@azteca) .

d) Los participantes aceptan y reconocen que los videos publicados en esta dinámica podrán ser utilizados por TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), Bimbo, S.A. de C.V (Tía Rosa) y/o cualquier tercero que éstas designen, independientemente del uso total o parcial que se le destine, haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el video genere.

3. No podrán participar, todas aquellas personas que sean parientes hasta el tercer grado, en línea ascendente o colateral de un empleado tanto del Organizador como de Bimbo, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “Bimbo), así como de cualquiera de las empresas que formen parte del mismo grupo de intereses económicos al que pertenecen tanto Bimbo como el Organizador, respectivamente.

4. Sólo las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos anteriormente descritos podrán ser considerados como Participantes del Mosaico La verdadera Quesadilla.

II. VIGENCIA DE LA ACCION:

El periodo de Vigencia de la Acción inicia el 16 de julio de 2020 a las 00:01 horas y concluye a las 12:00 horas del 26 de julio de 2020 (en lo sucesivo, la “Vigencia”).

III. TERRITORIO

El comprendido por los Estados Unidos Mexicanos

IV. MECÁNICA DE LA ACCION/PARTICIPACION

1. La participación en esta Acción implica el conocimiento y aceptación de las presentes Bases por parte de los Participantes. Es indispensable estar de acuerdo con los términos y condiciones establecidas en las Bases de la Acción. Su aceptación implica regirse por las mismas para el desarrollo de la presente Acción. Las políticas, mecánica y restricciones no son apelables, ni están sujetas a negociación o modificación de ninguna índole. El Organizador en conjunto con Bimbo, se reservan el derecho de hacer cualquier tipo de cambio a las presentes Bases sin previo aviso, por lo que el usuario se compromete a revisarlas periódicamente durante la Vigencia de la Acción.

Por lo anterior, el Organizador se reserva el derecho de modificar, cambiar, cancelar, prolongar, disminuir, posponer o anular las vigencias, requisitos, términos y condiciones, así como los premios a entregar con motivo de la Promoción con la pura mención en las Bases de estos cambios, previa autorización escrita por parte de Bimbo, o si a su juicio existieran elementos que impidan su realización.

Estas bases se comunicarán por medio de redes sociales de TV Azteca, Azteca UNO, Venga la Alegría, Azteca 7, Los Protagonistas y Ventaneando, el jueves 16 de julio de 2020 en sus páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Las indicaciones para participar en la acción son:

a) Seguir a TV Azteca y a Tía Rosa® en la Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram: @azteca y Facebook y Twitter, respectivamente).

b) Grabar un video de máximo 15 segundos donde canten el jingle de Tortillinas® Tía Rosa®: “La verdadera quesadilla, siempre es con tortillina”. En el video, deberá aparecer un empaque de Tortillinas® (cualquier presentación). De preferencia, deberá morder la Verdadera Quesadilla al final de cada canción.

c) Del 16 de julio de 2020 a las 00:01 horas a las 12:00 horas del 26 de julio de 2020 se deberán publicar los videos en Facebook, Twitter o Instagram utilizando el hashtag #LaVerdaderaQuesadilla. Adicional se debe etiquetar a TV Azteca (@azteca).

d) Los participantes aceptan y reconocen que los videos publicados en esta dinámica podrán ser utilizados por TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), Bimbo, S.A. de C.V (Tía Rosa) y/o cualquier tercero que éstas designen, independientemente del uso total o parcial que se le destine.

2. En el video no deberán aparecer menores de edad. De igual forma sólo podrán mencionarse y aparecer (logotipos o empaques) de las marcas participantes (Tortillinas® ). Si al momento del video aparecieran productos de otras marcas, estos deberán estar en recipientes sin identificadores de marca.

3. Publicar el video en un posteo en tus redes sociales (Facebook, Twitter o Instagram), colocando el hashtag #LaVerdaderaQuesadilla mencionando a TV Azteca (@azteca).

4. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información, y si cumplen con los requisitos se contactará vía mensaje directo.

5. Un jurado compuesto por un grupo de expertos de Tía Rosa® y TV Azteca seleccionarán los videos más creativos, divertidos y elegirá, al terminar la vigencia de la Acción; los mejores videos se harán acreedores a participar en el nuevo spot/mosaico de Tortillinas® Tía Rosa®, el cual tendrá una vigencia de 2 meses. Al participar en la Acción, el participante acepta que cede los derechos de uso de imagen sobre el video compartido.

Consideraciones importantes:

Al compartir sus videos, los Usuarios entienden que éstos son susceptibles de ser usados por el público en general; asimismo, al compartirlo, lo hacen de manera gratuita. Los participantes aceptan y reconocen que los videos publicados en esta dinámica podrán ser utilizados por TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), Bimbo, S.A. de C.V (Tía Rosa) y/o cualquier tercero que éstas designen, independientemente del uso total o parcial que se le destine.

Asimismo, al compartir sus videos Los Participantes manifiestan bajo protesta de decir verdad que cuentan con la autorización expresa de la captación, uso y explotación de las demás personas que pudiesen aparecer en el video, obligándose a sacar en paz y a salvo a El Organizador y a Bimbo por cualquier reclamo de esta índole.

Cada video que cumpla los lineamientos de publicación (uso de hashtag #LaVerdaderaQuesadilla, mención de marca, no aparición de menores de edad, no aparición de marcas no participantes -empaques o logotipos-) será considerado como una participación.

Un jurado conformado por el Organizador y un representante de Marketing de Tía Rosa®, determinarán a los ganadores con base en originalidad, creatividad e interpretación del jingle a más tardar el 26 de julio de 2020.

Los ganadores serán contactados vía mensjae directo por medio de Facebook, Twitter o Instagram, dependiendo de la red donde participaron.

Los productos participantes son:

Tortillinas® Tía Rosa® (Tortillinas® Clásicas, Tortillinas® Ligeras, Tortillinas® Integrales, Tortillinas® Burritos).

V. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ni el Organizador ni Bimbo, tendrán responsabilidad alguna frente a las participaciones perdidas, retrasadas, mal enviadas, incompletas o que no se hayan podido ingresar dentro de la aplicación de la acción, en su caso, debido a fallas técnicas o de cualquier otra índole. Para efectos de localización del Participante ganador, el Organizador no será responsable por el error que pueda surgir en los datos proporcionados por dicho ganador al momento de su registro.

Ni Bimbo, ni el Organizador se harán cargo de los gastos que se generen, con motivo de los siguientes conceptos: suministro de energía eléctrica, servicio de telecomunicaciones, programas y software y hardware, reproductores musicales; Tampoco recomiendan o promueven marca alguna de insumos tecnológicos como cualquier otro requisito de participación.

Además de que la participación en esta Promoción implica la aceptación de estas Bases, según sean modificadas por el Organizador o Bimbo, así como de las decisiones que adopte sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en las mismas, lo que los participantes saben y aceptan expresamente. Derivado de lo anterior, el Organizador se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la Acción, como en el caso de que uno o más participantes actúen como “hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones quienes de manera personal, o empleados por terceros alteran de manera intencional los códigos fuente o software en general con fines de lucro o para obtener un beneficio indebido, pudiendo o no ser malignos o ilegales los métodos que utilicen) o “caza promociones” (definido como todo aquel Participante que actúa solo o conjuntamente con otro, con recursos económicos, materiales o informativos, propios o de terceros, de forma desleal frente a los otros Participantes para obtener el beneficio de la Promoción sin importar que los mecanismos que use sean poco éticos, morales o incluso ilegales, como crear perfiles falsos en Facebook para generar votos a favor de un mismo usuario).

Durante toda la Vigencia de la Promoción, el Organizador y/o Bimbo se reservan la facultad de, a su libre arbitrio, eliminar de su perfil cualquier comentario o forma de interacción que no cumpla con los requisitos previstos en este documento y/o que de cualquier manera afecten a la moral, al orden público y/o a las buenas costumbres. En caso de que el Organizador descalifique una participación, no se genera responsabilidad de ninguna índole ni para el Organizador ni para Bimbo, ni sus funcionarios, administradores, accionistas, ni personal frente al Participante ni frente a terceros.

Asimismo, toda forma de interacción que contenga elementos, imágenes y/o frases obscenas y/o que de cualquier manera perjudiquen o puedan llegar a causar un perjuicio de cualquier índole al resto de los Participantes o usuarios, a quienes interactúen de cualquier manera en la Promoción y/o en el Fanpage y/o a terceros; así como aquellos elementos, imágenes y/o frases obscenas y/o que de cualquier manera perjudiquen o puedan llegar a causar un perjuicio de cualquier índole a Bimbo, o a cualquiera de los productos de y/o marcas licenciadas a favor de Bimbo, podrán ser automáticamente descalificadas por el Organizador, sin que ello acarree responsabilidad de ninguna índole para el Organizador ni para Bimbo, ni sus funcionarios, administradores ni personal frente al Participante ni frente a terceros.

Cualquier intento o ejecución de aplicación de programas o sistemas que pretendan atacar o vulnerar la promoción, podrá y será perseguido conforme a la legislación y acciones legales pertinentes que a criterio del Organizador sean necesarias, trayendo como consecuencia, además, la inmediata descalificación y anulación de participación del consumidor Participante que incurra en tal conducta.

En caso de descalificación de un participante por cualquier motivo, el Organizador conserva el derecho de poder realizar la asignación de participación, realizando una nueva selección de los Participantes o disponer de éste espacio a su conveniencia.

Toda decisión del Organizador será inapelable, definitiva y sin posibilidad de empate. Además de que podrá cambiar la mecánica de participación en cualquier momento.

El Participante libera a Bimbo, de cualquier responsabilidad civil, penal, administrativa o de cualquier otra índole y se obliga a indemnizar y mantener en paz y a salvo a Bimbo, y/o a sus controladoras, empresas afiliada y subsidiarias, nacionales o extranjeras, así como a sus respectivos representantes, funcionarios, oficiales, directivos, empleados, accionistas, gerentes, abogados, agentes, clientes, proveedores, sucesores en interés, concesionarios y/o licenciatarios, en forma permanente e irrevocable de y contra toda acción legal o reclamación por pérdidas, daños y/o perjuicios (incluyendo lesión, enfermedad, incapacidad o muerte) que afecte o se alegue haya afectado a su persona, acompañantes, propiedad, bienes, posesiones y patrimonio (inclusive honorarios de abogados) de cualquier clase y naturaleza. Mediante su participación en la Acción, se considera que el Participante acepta expresamente liberar a dichas personas y sociedades de toda responsabilidad o reclamación que surja en todo o en parte, directa o indirectamente, relacionada con la participación en la Acción y en su caso, con la aceptación y el uso del video incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, cualquier daño o perjuicio, accidente, lesión, retraso, pérdida y/o gasto sufrido antes, durante o después de participar en la Promoción y/o usar o disfrutar del Premio. Asimismo, el Participante reconoce que Bimbo, y/o sus controladoras, empresas filiales y subsidiarias, nacionales o extranjeras, así como sus respectivos representantes, funcionarios, oficiales, directivos, empleados, accionistas, gerentes, abogados, agentes, clientes, sucesores en interés, concesionarios y/o licenciatarios no son responsables por daños y/o perdidas de tipo alguno por causas de fuerza mayor como lo son problemas de salud, pandemias, decesos, accidentes, explosiones, boicot, retrasos, cancelaciones, huelgas, controversias laborales, motines, perturbaciones, guerras y/o conflictos armados, embargo, actos de la naturaleza como terremotos, huracanes, inundaciones, incendios, epidemias o cualquier otro evento similar de fuerza mayor y/o por el incumplimiento de las leyes del país del que es nacional, durante o después de participar en la Acción, por lo que el Participante renuncia en forma expresa y voluntaria a ejercer cualquier tipo de acción legal o reclamación en contra de las personas y sociedades antes identificadas.

VI. PREMIOS

Se entiende por “Premio”, los siguientes que, serán adjudicados a los Usuarios que resulten seleccionados como ganadores de conformidad con la Mecánica:

Participaran en un spot de TV de 10” a manera de mosaico en el cual se escuchará el jingle de la Verdadera Quesadilla interpretado por todos los que sean parte de dicho mosaico. Este spot será amplificado en las redes sociales, plataformas de streaming o cualquier otra plataforma de distribución que así se considere.

1) El Premio será designado sólo después de la verificación del cumplimiento de todas las condiciones y bases de la Acción, siendo descalificados aquellos Participantes que no los cumplan de forma íntegra, sin necesidad de compensación alguna.

2) La participación en el spot será decidido de conformidad con lo establecido en estas Bases.

3) El Organizador de la Acción es quien determinará la logística de participación en el spot.

4) Los Premios/participación en el spot no es transferible por ningún otro bien, bajo ninguna circunstancia.

5) Una vez verificados los Ganadores, y que cumplen con los requisitos necesarios para ser acreedores de la participación en el spot, les será notificado este hecho mensaje directo en la red social en la que participaron.

6) Los Ganadores deberán firmar la aceptación expresa del uso de su imagen, tanto al Organizador como a Bimbo, SA. De C.V.

VII. LIMITANTES Y CARGOS EXTRAS AL PREMIO

a) El Organizador, no se hace responsable de los gastos en que el Ganador incurra por participar en la Acción, y/o para hacer válido su Participación, tales como compra del producto (Tortillinas Tía Rosa)

b) El Organizador se reserva el derecho a cambiar los Premios por otros de valor y características similares.

c) La negativa expresa o falta de respuesta para validar los datos de participación e identificación después de 1 (un) día hábil de haber sido publicado el nombre de los Ganadores, otorga al Organizador el derecho de realizar la asignación del Premio a una nueva selección de participante o disponer del Premio en cuestión como mejor convenga a sus intereses.

d) En caso de que el Ganador decidiera no hacer uso del Premio (salir al aire) por las razones que a él convengan, el Premio se entregará entonces al Participante que conforme a la mecánica sea elegible para ello, dando preferencia a los participantes que hayan quedado, en su caso, en el lugar inmediatamente inferior al del Ganador que ha decidido no ejercer su Premio.

e) El Participante renuncia expresamente, al aceptar las Bases de esta Promoción con su participación, a cualquier cuestionamiento sobre los criterios adoptados, prevaleciendo siempre el criterio del Organizador.

f) Toda decisión del Organizador será inapelable y definitiva.

VIII. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

1. Una vez verificados los datos de los Ganadores y que éstos hayan confirmado en tiempo y forma que su participación es válida, serán nombrados como Ganadores definitivos (los “Ganadores” o “Ganador”).

2. Se publicarán los videos en las redes sociales oficiales de TV Azteca, a más tardar el 03 de agosto de 2020.

IX. RECLAMACIÓN DEL PREMIO POR LOS GANADORES

1.- La Televisora contactara a los posibles ganadores.

2.- Los responsables de la Red Social de la marca y/o televisora revisaran los videos enviados y si cumplen con los requisitos los contactaran vía mensaje directo, donde se les solicitara cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

3.- En caso de encontrar un error en los datos serán contactados por el correo electrónico que proporcionen.

X. CONDICIONES Y RESTRICCIONES

a) Cualquier ataque o intento de alteración o manipulación al sistema informático o a la página web o al lugar en el cual se encuentre radicada la misma, genera la descalificación inmediata del Participante.

b) Los Participantes deberán evitar en cualquier momento conductas difamatorias o injuriosas dentro de su Participación y serán responsables de las faltas en que incurran.

c) El Organizador no será responsable por cualquier daño o perjuicio originado por la imposibilidad o falta de resultados en el intento de contacto con el Participante, así como por la aceptación del Premio.

d) No serán válidas las participaciones llevadas a cabo fuera de los plazos especificados, siendo las mismas descalificadas de inmediato por no cumplir con los criterios para la selección de Ganadores.

e) El Organizador se reserva el derecho de, sin previo aviso, finalizar esta Promoción o modificar los criterios de selección de Ganadores.

f) El Participante declarado como Ganador deberá seguir todas las direcciones e instrucciones que El Organizador le indique o el Premio le será negado.

g) Los Premios son intransferibles. Los Premios no serán canjeables, endosables, sustituibles ni redimibles. En consecuencia, bajo ninguna circunstancia el Ganador podrá solicitar al Organizador que los Premios sean entregados a una tercera persona ni les seran canjeados por ningún otro bien.

Estas bases se rigen por la Legislación y Tribunales de México, de la Ciudad de México.

La Promoción no involucra el azar, la obtención de los Premios está basada únicamente en la habilidad de cada uno de los Participantes.



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA SITIO WEB

Identidad y Domicilio del Responsable

Servicios y Mantenimiento del Futuro en Televisión S.A. de C.V., con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en Insurgentes Sur 3579, Torre 3, PH, Colonia Tlalpan La Joya, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México, únicamente para temas de privacidad y de protección de datos personales (el “Responsable”), del tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales (los “Datos Personales”), de sus -Usuarios- (el “Titular”), y en congruencia con su política de privacidad, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “LFPDPPP”) y demás normatividad secundaria vigente aplicable, así como estándares nacionales e internacionales en materia de protección de datos personales, con el propósito de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa y protección de los Datos Personales, que el Responsable podrá recabar a través de los siguientes medios: (i) de manera personal, cuando el Titular los proporciona de manera física en nuestras instalaciones, (ii) de manera directa, cuando el Titular los ingresa a través del sitio web www.tvazteca.com (el “Sitio Web”), (iii) de manera directa, cuando el Titular los proporciona vía telefónica, (iv) de manera indirecta, cuando otras empresas nos los transfieren, y (v) de manera indirecta, cuando se obtienen a travás de fuentes de acceso público permitidas por la LFPDPPP; pone a disposición del Titular el presente aviso de privacidad integral (el “Aviso de Privacidad") -previo a la obtención de los Datos Personales- en estricto apego a los -principios de información, licitud, consentimiento, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad- contemplados en la LFPDPPP.

Con motivo de los servicios que se brindan al Titular, el Responsable tratará los Datos Personales conforme al tipo y categorías que se establecen a continuación:

Datos Personales que serán sometidos a tratamiento

Datos Personales No Sensibles

Identificación: Nombre, apellidos, domicilio completo, edad, género, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, nombre de usuario en redes sociales, fotografía o selfie, imágenes y videograbaciones, identificación oficial (tipo, número y vigencia).

Electrónicos e Informáticos: Número telefónico fijo, celular, fax y correo electrónico.

Laborales: Ocupación, profesión y oficio.

Tránsito y Movimientos Migratorios: FM3, pasaporte, visa o documento migratorio correspondiente.

De conformidad con lo establecido por el artículo 16 de la LFPDPPP, se hace del conocimiento del Titular que el Responsable -no lleva a cabo el tratamiento de Datos Personales sensibles-.

Datos Personales de Menores e Incapaces

Por la naturaleza de los servicios que ofrece, el Responsable podrá tratar Datos Personales de menores e incapaces. En estos casos los padres o tutores otorgan el consentimiento expreso al suscribir el Aviso de Privacidad, en términos de lo establecido en el Código Civil Federal vigente (el “CCF"). En consecuencia, el Responsable -efectuará un adecuado tratamiento de los Datos Personales de menores e incapaces sujetándose a los deberes de seguridad y confidencialidad previstos por la LFPDPPP.

Finalidades del tratamiento de los Datos Personales

Con el propósito de brindarle los servicios correspondientes, el Responsable destinará los Datos Personales para las finalidades que se indican a continuación:

Finalidades Primarias. Necesarias para la existencia y cumplimiento de la obligación jurídica que el Titular establece con el Responsable, las cuales consisten en:

Verificar y confirmar la identidad del Titular como usuario y/o participante

Identificarlo como posible proveedor de contenido.

Control de accesos a las instalaciones y locaciones del Responsable.

Informar sobre los contenidos, eventos, figuras públicas del medio artístico, político, deportivo o cultural, programación que se transmite, anuncios, así como noticias e información de diversos temas a través del Sitio Web o de otros medios.

Envío de invitaciones a participar en programas, concursos, trivias, juegos, y/o sorteos, así como de productos, obsequios y/o premios;

Participar en programas de televisión que son grabados en las instalaciones o locaciones del Responsable.

Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos derivados de la relación jurídica entablada entre el Responsable y el Titular.

Atención a requerimientos de cualquier autoridad competente.

9. Realizar gestiones con el propósito de que los Datos Personales en todo momento sean exactos, completos, pertinentes, correctos y actualizados en cumplimiento al –principio de calidad estatuido por la LFPDPPP-.

Finalidades Secundarias. No son necesarias para la existencia y cumplimiento de la relación jurídica que el Titular solicite y formalice con el Responsable, sin embargo, son complementarias e importantes, pues permiten brindar un mejor servicio en las actividades, las cuales consisten en:

Enviar comunicados relacionados con ofertas, mensajes promocionales, comunicados con fines mercadotécnicos, publicitarios y de prospección comercial sobre servicios y programas de televisión nuevos o existentes.

Informar sobre cambios o nuevos productos o servicios que puedan ser de su interés;

Promocionar en periódicos, revistas, medios visuales, televisión y redes sociales los servicios, beneficios adicionales, descuentos, promociones, bonificaciones y concursos, para lo cual, el Responsable podrá utilizar los Datos Personales como son: nombre, fotografías, videos, entrevistas, publicaciones y cualquier otro medio de publicidad conocido o por conocer, y

Aplicar encuestas, estudios de mercado y hábitos de consumo, participar en redes sociales, chats e información que nos permita evaluar la calidad de los servicios.

Con quién se comparten los Datos Personales

El Titular acepta y reconoce que el Responsable, –no requiere de su consentimiento para realizar transferencias nacionales o internacionales de los Datos Personales-, en términos de lo estatuido por el artículo 37 de la LFPDPPP, o en cualquier otro caso de excepción previsto por la legislación aplicable, en el entendido de que el tratamiento que estos terceros otorguen a los Datos Personales deberá ajustarse a lo establecido en el Aviso de Privacidad, siempre y cuando se ubiquen en los siguientes supuestos:

Cuando la transferencia esté prevista en una Ley o Tratado en los que México sea parte.

Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o gestión de servicios sanitarios.

Cuando la transferencia sea efectuada a –sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del Responsable, o una sociedad matriz, o a cualquier sociedad del grupo empresarial al que pertenece el mismo, que opere bajo los mismos procesos y políticas internas-.

Cuando la transferencia -sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del Titular, por el Responsable y un tercero-.

Cuando la transferencia sea necesaria para la salvaguarda de un interés público, o para la procuración o administración de justicia.

Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial, y

Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de la relación jurídica derivada de los servicios y productos financieros formalizados con el Responsable.

Limitación al uso o divulgación de los Datos Personales

Es necesario hacerle saber al Titular que para restringir, limitar y controlar el tratamiento de los Datos Personales, el Responsable, cuenta con medidas administrativas, físicas y técnicas, además de establecer políticas y programas internos de privacidad para evitar la divulgación de los Datos Personales, implementando diversos controles de seguridad. Los Datos Personales serán tratados de forma estrictamente confidencial, por lo que la obtención, transferencia y ejercicio de los derechos derivados de los mismos, es mediante el uso adecuado, legítimo y lícito, salvaguardando de manera permanente los principios de licitud, consentimiento, información calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Medio y Procedimiento para ejercer el Derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (“Derechos ARCO”) y Revocación del Consentimiento

En virtud de que el Titular tiene derecho a la protección de los Datos Personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición o revocación, en los términos que establece la LFPDPPP, podrá ejercer los Derechos ARCO o la revocación del consentimiento en forma personal, o bien, a través de su representante legal, mediante la generación y envío de la solicitud correspondiente al Departamento de Datos Personales del Responsable, para lo cual el Titular ejecutará los siguientes:

Pasos para Generar la Solicitud de Derechos ARCO (la “Solicitud")

Primero.- El Titular debe ingresar al sitio web https://www.datospersonalesgs.com.mx (el “Sitio Web DDP");

Segundo.- Hecho lo anterior, hará click en la sección “Ejerce tus Derechos ARCO”, en la que aparecerá el recuadro (Regístrate e Inicia Sesión), deberá llenar la información personal indicada para crear su usuario y contraseña (el “Perfil”), y hará click en el botón “Ingresar”. Una vez creado el Perfil, el Titular podrá otorgar seguimiento puntual a la Solicitud.

Tercero.- En seguida, el Titular hará click en el ícono “Nueva solicitud”, en el que aparecerá una pantalla (¿Qué empresas quieres consultar?), en la que ubicará el logotipo del Responsable al que pretende formular la Solicitud;

Cuarto.- Finalmente, el Titular elegirá el tipo de Derecho ARCO que decida ejercer, o bien, la revocación del consentimiento, completando la información que se indica y hará click en el botón “Enviar Solicitud”.

El Departamento de Datos Personales recibirá la Solicitud y se pondrá en contacto con el Titular a través del correo electrónico establecido para tal efecto. Asimismo, el Titular podrá consultar el estatus de la Solicitud en cualquier momento, haciendo click en la sección “Ejerce tus Derechos ARCO” y dando click en el ícono “Seguimiento de Solicitudes”.

Para el caso de –solicitud de acceso-, procederá previa acreditación de la identidad del Titular o representante legal, según corresponda, mediante la expedición de copias simples o documentos electrónicos en poder del Responsable, y de manera gratuita, salvo los gastos de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos. En el caso de que el Titular reitere la solicitud en un periodo menor a doce meses, deberá cubrir los costos correspondientes equivalentes a no más de tres días de Salario Mínimo Vigente en la Ciudad de México en términos de lo estatuido por la LFPDPPP.

Tratándose de –solicitud de rectificación-, el Titular deberá indicar la modificación a realizar, así como aportar la documentación que sustente la petición.

Para efectos de las solicitudes de cancelación de los Datos Personales, además de lo dispuesto en el Aviso de Privacidad, se estará a lo estatuido por el artículo 26 de la LFPDPPP, incluyendo los casos de excepción de cancelación de Datos Personales señalados y los ordenados en el Código de Comercio y la LFT.

Tratándose de la -solicitud de oposición- el Titular tendrá en todo momento el derecho a oponerse al tratamiento de los Datos Personales por causa legítima. De resultar procedente, el Responsable no podrá tratarlos.

No procederá el ejercicio del derecho de oposición en aquellos casos en los que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta al Responsable.

En términos de lo estatuido por la LFPDPPP y el RLFPDPPP, el Responsable comunicará al Titular, en un plazo máximo de 20 días hábiles contados desde la fecha en que recibió la solicitud, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en la que se le comunica la respuesta.

El Responsable podrá negar el acceso a los Datos Personales o a realizar la rectificación, la cancelación o a conceder la oposición al tratamiento de los mismos, en los siguientes supuestos:

Cuando el solicitante no sea el Titular o la representación legal del mismo no esté debidamente acreditada.

Cuando en la base de datos del Responsable no se encuentren los Datos Personales.

Cuando se lesionen los derechos de un tercero.

Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restrinja el acceso a los Datos Personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos, y

Cuando el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición hayan sido realizadas.

La negativa a que se refiere el párrafo que antecede podrá ser parcial, en cuyo caso el Responsable efectuará el acceso, la rectificación, la cancelación o la oposición requerida por el Titular. En los casos antes previstos, el Responsable informará debidamente el motivo de la decisión al Titular o representante legal, en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio en que se llevó a cabo la solicitud o aquel señalado por el Titular. En caso de que el Titular se sienta afectado con la resolución que emita el Responsable, tiene disponible la acción de protección de derechos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (el “INAI”).

Departamento de Datos Personales

Para cualquier –aclaración, comentario, queja o inconformidad- con respecto a la política de privacidad de el Responsable, el Titular podrá enviar su petición al Departamento de Datos Personales a través del correo electrónico datospersonales@tvazteca.com.mx, quien dará respuesta a la petición en un plazo máximo de 20 días hábiles. Para el caso de que el Titular se vea impedido para generar y enviar la Solicitud de Derechos ARCO, así como a manifestar la revocación de su consentimiento en términos de lo establecido en el Aviso de Privacidad, por motivo de fallas técnicas del Sitio Web DDP, podrá enviarla al Departamento de Datos Personales, a través del correo electrónico datospersonales@tvazteca.com.mx, previa acreditación de la falla ocurrida, cumpliendo con los requisitos y con las condiciones consideradas por la LFPDPPP.

Cookies y Protocolo de Seguridad en Línea

El Responsable obtiene información, a través del Sitio Web, mediante el uso de cookies, entendiendo como “Cookie” el archivo de datos que se almacena en el disco duro de la computadora del Titular, cuando este tiene acceso al Sitio Web. Dichos archivos pueden contener información tal como la identificación proporcionada por el Titular, o información para rastrear las páginas de preferencia del mismo, para monitorear su comportamiento como usuario de internet, brindarles un mejor servicio y experiencia de usuario al navegar en el Sitio Web. Una Cookie no puede leer los datos o información del disco duro del Titular ni leer las cookies creadas por otros sitios o páginas. En caso de que el Titular desee rechazar las cookies o aceptarlas de manera selectiva, puede llevarlo a cabo a través del ajuste de las preferencias del navegador.

Mecanismos remotos de comunicación electrónica que recaban los Datos Personales de manera automática

Algunas partes del Sitio Web pueden utilizar Cookies y Web Beacons para simplificar la navegación. Las Cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario, entre ellos, sus preferencias de compra para la visualización de las páginas en ese servidor, nombre y contraseña. Por su parte, las Web Beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el comportamiento de un visitante, como almacenar información sobre la dirección IP del usuario, duración del tiempo de interacción en dicha página y el tipo de navegador utilizado, entre otros. Le informamos que utilizamos Cookies y Web Beacons para obtener información personal de usted, como la siguiente: (i). El tipo de navegador y sistema operativo que utiliza; (ii). Las páginas de Internet que visita en forma previa y posterior a la entrada del Sitio Web; (iii). Los vínculos que sigue y permanencia en el Sitio Web; (iv). Su dirección IP; (v). Lugar desde el cual visita el Sitio Web y estadísticas de navegación. Estas Cookies y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Puede buscar información sobre los navegadores conocidos y averiguar cómo ajustar las preferencias de las Cookies en los siguientes sitios web:

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-mx/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es

Apple Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

En el caso de empleo de Cookies, el botón de “ayuda” que se encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de los navegadores, le dirá cómo evitar aceptar nuevas Cookies, cómo hacer que el navegador le notifique cuando recibe una nueva cookie o cómo deshabilitar todas las Cookies.

Conservación y seguridad de los Datos Personales

El Responsable y/o sus encargados, conservarán los Datos Personales durante el tiempo que sea necesario para procesar las solicitudes de productos y/o servicios ofrecidos, cumplir con la relación jurídica celebrada entre el Titular y el Responsable, así como para mantener los registros contables, financieros y de auditoría en términos de la LFPDPPP y de la legislación mercantil, fiscal y administrativa vigente.

Los Datos Personales tratados por el Responsable y/o sus encargados se encontrarán protegidos por medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas adecuadas contra el daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizados, de conformidad con lo dispuesto en la LFPDPPPP, de la regulación administrativa derivada de la misma, de la legislación bancaria y normas secundarias emitidas por las autoridades competentes.

INAIEn caso de que el Titular considere que su derecho de protección de los Datos Personales ha sido lesionado por el tratamiento indebido de los mismos, podrá interponer queja o denuncia correspondiente ante el INAI, por lo que podrá consultar el sitio web www.inai.org.mx para mayor información.

Exclusión de Responsabilidad

El Sitio Web, así como el Sitio Web DDP, podrían contener enlaces, hipervínculos o hipertextos “links”, banners, botones y/o herramientas de búsqueda en internet que al ser utilizados por los Titulares transportan a otros portales o sitios de internet que podrían ser propiedad de terceros. Por lo tanto, no controla dichos sitios y no es responsable por los avisos de privacidad que ostenten, o en su caso, a la falta de ellos; los Datos Personales que los Titulares llegasen a proporcionar a través dichos portales o sitios de internet distintos al Sitio Web, así como al Sitio Web DDP, son su responsabilidad, por lo que deberá verificar el aviso de privacidad en cada sitio al que acceda.

Algunos vínculos, banners y/o botones que solicitan Datos Personales dentro del Sitio Web son responsabilidad de terceros ajenos al Responsable, quienes en ocasiones son proveedores de servicios, por lo que se rigen por sus propios términos y políticas de privacidad. Para conocer más acerca de este tema, lo invitamos a consultar la sección términos y condiciones.

Política de Privacidad del Asistente de Google

El contenido de preguntas y respuestas del Asistente de Google ha sido desarrollado por el Responsable para aquellos Titulares que tengan un dispositivo inteligente con sistema operativo Android. El Asistente de Google se ejecuta en sistemas provistos por Google, por lo que el Responsable no tiene la posibilidad de acceder a los mensajes e información que el Titular envía al hacer uso del Asistente de Google o a las respuestas que este retorna.

El Responsable puede recibir de Google información de identificación no personal acerca del uso del contenido del Asistente de Google. La información que recibe el Responsable se encuentra disociada, es decir, no permite la identificación del Titular y no es posible conocer la interacción realizada en el Asistente de Google. Asimismo, el Responsable solo podrá tener información relacionada con:

Cantidad de usuarios que están usando el Asistente de Google.

Datos de localización geográfica y el idioma del usuario.

Tipo de dispositivo, cantidad y frecuencia de uso.

Al hacer uso del contenido del Responsable a través del Asistente de Google, el Titular acepta las políticas de uso de este último. El titular puede consultar la política de privacidad de Google en https://policies.google.com/privacy la cual describe como Google recopila y usa los datos recabados del Titular. Para conocer la política del Asistente de Google puedes consultar https://support.google.com/assistant/answer/7126196 y en caso de que el Titular desee eliminar la actividad realizada en el Asistente de Google puede consultar https://support.google.com/assistant/answer/7108295.

Modificaciones al Aviso de Privacidad

El Responsable se reserva el derecho de actualizar o modificar periódicamente el Aviso de Privacidad conforme a los cambios de las prácticas de información, en atención a las novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación de los servicios. Dichas actualizaciones o modificaciones, serán notificadas al Titular a través del Sitio Web, en la sección Aviso de Privacidad. Se recomienda y requiere al Titular consultar el Aviso de Privacidad, por lo menos semestralmente, para estar actualizado de las condiciones y términos del mismo.

Consentimiento para el tratamiento de los Datos Personales

El Titular manifiesta que ha leído, entendido y aceptado los términos expuestos en el Aviso de Privacidad, lo que constituye el –consentimiento, libre, específico, inequívoco e informado-, inclusive con respecto a los cambios establecidos en las actualizaciones realizadas al mismo, con respecto al tratamiento de los Datos Personales en cumplimiento a lo establecido por la LFPDPPP y los Lineamientos.

Liga de la política: https://www.tvazteca.com/politicas.html