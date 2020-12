¿Sabes qué son las adicciones? Aquí te lo decimos.

LPO. Gabriel Arvizu Robles | ABEDUL Life Center

Hablar de adicciones en nuestra actualidad implica muchos temas por tratar a la vez, hace algunos años, se consideraba que la adicción era una enfermedad que solo le sucedía a un cierto tipo de personas que tuvieran más o menos las mismas características: nivel económico bajo, problemas familiares serios, escases de oportunidades o situaciones traumáticas a lo largo de la infancia, esos tiempos donde se tenía claramente delimitado el campo fértil de una adicción han terminado.

Actualmente, la adicción es un invitado que llego para quedarse, se encuentra cada vez más cerca de una variedad muy amplia de círculos y ambientes en los que anteriormente no se hubieran contemplado; podemos encontrar personas exitosas, funcionales y felices (aparentemente) que utilizan diferentes sustancias para sobrellevar el estilo de vida que han elegido tener (sin perder de vista a quienes también argumentan no tener otra alternativa).

El consumo de sustancias está asociado recientemente y con sustento científico, a otras condiciones que no son tan fáciles de identificar a simple vista; hablamos de la posibilidad de otro tipo de trastornos que pueden estar presentes desde muy temprana edad, tal es el caso del trastorno por déficit de atención (TDA) con o sin hiperactividad, las personas que padecen este trastorno pueden ser erróneamente catalogados como malos estudiantes, jóvenes inquietos, sin perseverancia y con poco respeto hacia las reglas y limites que cualquier persona podría asumir con mayor facilidad; lo peor es que la gran mayoría de las personas que padecen este trastorno no lo saben, y construyen una imagen de sí mismos deteriorada al no tener los resultados que los demás esperan de él (ella).

Ante la poca habilidad y conocimiento de sí mismo, la persona puede (y lo hará) desarrollar un sistema de pensamientos, sentimientos y conductas que servirán como mecanismos de protección, los cuales estarán presentes inconscientemente toda la vida si no se interviene de forma adecuada.

Este es tan solo un ejemplo de la complejidad de las adicciones no basta con tan solo dejar de consumir sustancias, sino facilitar un proceso de aprendizaje basado en sí mismo, con la asistencia de profesionales que compartan tanto su experiencia como su visión en pro del bienestar integral de cada ser humano.

Si requieres algún tipo de información o deseas consultar a un especialista, puedes comunicarte al siguiente contacto:

ABEDUL Life Center Tel: (272) 1153757; 1153259; 1153342 Correo: contacto@abedul.mx



www.abedul.mx

Whats 2721399894