¡Teotihuacán, Vive Sin Drogas!

Por: Luis Jiménez.

El mundo está pasando por tiempos difíciles: miles de cosas se han paralizado, otras quedaron a medias, algunas más simplemente desaparecieron. En ese sentido nuestra salud mental ha sufrido muchos cambios y se han presentado diversos problemas que van desde el consumo excesivo de substancias hasta graves cuadros de ansiedad y depresión.

Pero nuestro compromiso no se detiene! Y buscando ofrecer información y herramientas, Vive sin Drogas sigue trasmitiendo diversos contenidos de prevención que han sido gratamente aceptados por los jóvenes.

Y es que Vive Sin Drogas se mantiene en constante innovación, actualizando sus estrategias para difundir mensajes dinámicos frente al gran reto que significa la pandemia.

Y aunque nuestros eventos presenciales se encuentran en pausa, encontramos en el formato digital, la manera de llegar a millones de hogares.

Hace un par de meses nos presentamos en el Municipio de Teotihuacán y los resultados fueron tan sorprendentes que las autoridades Municipales nos pidieron regresar con otra presentación que reforzara e incrementara los impactos en materia de prevención.

“Esto nos ayuda para bajar los índices que tenemos en la comunidad. A los jóvenes les deja un gran aprendizaje para intentar cambiar nuestras conductas” señalo Jaime Heredia Ángeles, Presidente Municipal de Teotihuacán.

Y la misión se cumplió: información y herramientas llegaron a miles de jóvenes en Teotihuacán que conocieron los riesgos y las consecuencias que generan las adicciones.

A ritmo de Hip Hop, Saga y Mr. Fark fueron sembrando la semilla de VSD que fue regada por talento de TV Azteca y cuidada por especialistas y testimonios que hicieron de nuestro evento virtual, todo un éxito.



Para nadie es un secreto que en la actualidad el acceso a las drogas es más sencillo, las nuevas generaciones se enfrentan a muchos retos por delante ya que los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) muestran que a nivel nacional el 17.2% de los jóvenes de secundaria y bachillerato han consumido drogas. (18.6% en hombres y 15.9% en mujeres).

“Si tienes un sueño, lucha por el. No permitas que ningún tonto te diga que no puedes” fue uno de los consejos del ex futbolista y comentarista deportivo Luis García.

Realizar actividades artísticas, practicar algún deporte y hacer ejercicio, comunicarte con tu familia y tus amigos son solo algunas acciones que pueden ayudarte a llevar una vida saludable. Si sientes que están metido en algún problema no dudes en buscar la ayuda de un especialista o comunicarte con nosotros, recuerda que siempre hay una salida!

Es así como Grupo Salinas y Vive Sin Drogas no se detienen y seguirán transmitiendo este mensaje en todos los rincones del planeta, porque así como en Teotihuacán queremos que millones de jóvenes Vivan sin Drogas.