Ya vacune a mi familiar de la tercera edad ¿Qué sigue?

Después de la campaña de vacunación para adultos mayores se tiene que dejar pasar el tiempo promedio para generar anticuerpos conforme la inmunización del sistema, dependiendo del tipo de biológico aplicado, sin embargo, el nuevo estado después de la vacuna no significa que sea invencible, según la profesora titular en el departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, A. Victoria de Andrés Fernández, quien resume el nuevo estado de inmunización en la que se encuentra el cuerpo.

Para la población es importante saber qué es lo que pasa con su cuerpo y cómo actuar para garantizar la seguridad del funcionamiento, ya que es correcto decir que puedes volver a contagiarte, sin embargo, la enfermedad ya no te va a dar con la misma intensidad, debido a que la carga viral será menor, en fines prácticos la vacuna te protege estadísticamente de no requerir hospitalización pero no evita que el SARS COV 2 entre en tu sistema.

Una realidad que debemos tener en cuenta es que el rendimiento de las vacunas hoy día es diferente al que se presentó en el ensayo clínico inicial de las fases previas a esta, debido a las variantes que van evolucionando. Lo que quiere decir que entre más cepas allá, las vacunas serán desplazadas debido a la rápida evolución, por lo que se espera que esta no sea la única vacuna sino que se vallan incorporando los antídotos con las diferentes variantes en su fabricación, de igual manera que en otras enfermedades se tiene que poner un refuerzo cada año comenta la catedrática Victoria Fernández y diversos estudios de resultados de la vacuna.

Lo que contiene la vacuna en si es la proteína S del virus SARS-COV-2 secuenciada, sacada de la corona de la cepa china originaria de Wahan, de acuerdo a la variación de dicha corona es como se clasificaran las diferentes mutaciones que en correlación también afectan a la vacuna inicial y como resultado no se sabe cuánto tiempo va a ser efectiva la inmunización adquirida por el biológico.

Aclarado eso no se sabrá con que cepa se pueda topar uno, de tal manera que si tu vacuna ya es vieja y te contagias con una variante reciente aun así estar vacunarlo siempre será una mejor defensa para tu sistema que la persona que no lo está, debido a que el sistema es inmunizado pero no esterilizado, sin embrago, una persona vacunada puede ser portadora y todo lo que forma parte de su entorno al contacto.



Cabe destacar que para la profesora Fernández la inmunidad adquirida por el biológico es mucho más alta que la que se obtiene cuando pasas por la enfermedad con el resultado de que el individuo infectado tendrá una baja probabilidad de necesitar hospitalización.

Por lo que dichas medidas son básicas y necesarias para empezar a regresar a la normalidad, aun así son más los beneficios de los riesgos de aquí la importancia de permear en el tema ¿usted qué opina?