FOTOS | Así fue el reinado más corto de la historia, el de Andrea Meza.

A pesar de haber tenido el reinado más corto de la historia de Miss Universo, Andrea Meza está muy feliz de haber logrado el objetivo.

Estamos a unos días de que la mexicana Andrea Meza, actual Miss Universo, termine su reinado, ¡el más corto de la historia! Nuestra paisana ya está en Israel, lista para entregar la corona a su sucesora. Será este 12 de diciembre cuando conoceremos a la nueva Miss Universo 2021. ¿Será nuevamente para México ahora representado por Débora Halla?

Andrea Meza dijo a través de su cuenta de Instagram algunas cosas sobre su reinado. ¿Cómo se siente? ¿Cuáles fueron los momentos que la marcarán por siempre? Te contamos... Mira todas las fotos AQUÍ .

¿Cuáles fueron los momentos más especiales que Andrea Meza vivió durante su reinado?

La reina de belleza comentó a través de sus redes sociales, que entre los momentos más especiales que vivió durante su reinado, se encuentran:



Sus labores altruistas y logros profesionales en su carrera como modelo...

El día que conoció al bebé Roberto y el día en el que estuvo o durante el surgimiento de Smile Train, una organización que atiende a niños con labio o paladar hendido.

El día que fue al consulado y levantó en alto en el Empire State la bandera de México por el Día de la Independencia, ¡sin duda algo épico!

La presentación que hizo de un premio en los Latin Billboards.

Cuando plantó árboles en Hawaii.

El día que se convirtió en madrina de la Comisión de Latinos con SIDA.

Poder ser parte del comité de selección en Sudáfrica

Recordemos que Andrea Meza se convertió en la Miss Universo con el reinado más corto de la historia, pues debido a la pandemia del COVID-19, Miss Universo 2020 tuvo que ser pospuesto por algunos meses y se realizó hasta mayo del 2021, ¡solo siete meses tuvo la corona!

Meza reveló que después de entregar la corona, continuará su carrera, pero no como modelo, quiere dedicarse a la música. “Mi papá tocaba la guitarra y yo tocaba sus canciones… Me pone feliz. Sé que estoy bien, que me siento cómoda si estoy cantando, nunca lo hice profesionalmente, sin embargo es algo que sí me gustaría explorar”. Dijo la reina de belleza. ¿Será que pronto la veremos como cantante profesional?

