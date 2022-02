AAHS otorgó galardón de los diamantes a Grupo Anderson’s

Grupo Anderson’s es considerado líder de la industria restaurantera en México, siendo aquel que cuenta con los mejores restaurantes de todo el país. Con alrededor de 58 años en el mercado, ha logrado superar las expectativas de sus invitados y romper con los estereotipos restauranteros a lo largo de su trayectoria. Este año el premio: International The Star Diamond Award, fue otorgado a 6 de las marcas que Grupo Anderson´s conserva, este grupo restaurantero no deja de demostrar el compromiso que tiene con sus invitados: American Academy of Hospitality Sciences es el máximo organismo en el mundo que se encarga de premiar y reconocer a los mejores hoteles, restaurantes, corporaciones, destinos, chefs, y hoteleros que brindan la excelencia en servicio y lujo. Este organismo fue fundado en 1949 por un grupo de diferentes personalidades en los negocios. La academia colabora de una forma única y diferente puesto que califican y visitan los sitios de forma incógnita para reconocerlos imparcialmente. A lo largo de los años esta academia se ha logrado expandir de tal manera que recibir un premio de ellos no es solamente un honor, sino un sueño para muchas empresas que año tras año trabajan para cumplir con los estándares requeridos,es por eso que recibir un reconocimiento de su parte se ha vuelto tan importante y exclusivo, porque significa que aquel que es galardonado cumple con estándares que pocos pueden cumplir Uno de los premios más prestigiosos y esperados de esta academia es el International Star Diamond Award.

Harry’s Prime Steakhouse and Raw Bar :Reconocido como el pionero del Fine Dining en México, Harry’s es distinguido por ofrecer un servicio impecable y un ambiente clásico inmejorable. Su carta ostenta los mejores cortes de carne del mundo y los tesoros más exóticos encontrados bajo el fondo del mar con el minucioso cuidado al detalle, servicio excepcional y especial atención a la selección de cada ingrediente, es aquello que distingue a la propuesta culinaria de Harry´s. Ilios Greek Estiatorio: Un lugar donde la gastronomía mediterránea confluye con el buen gusto, representando lo mejor que la cultura Griega tiene para ofrecer presentando en cada uno de sus platos y creaciones un homenaje al arte culinario Griego, fusionando tradición, sabor y un toque contemporáneo.Ilios ha tenido a tenido un rotundo éxito en todo México en tan solo pocos años después de su apertura.

BAK’: Ubicado el corazón de la Zona Hotelera de Tulum, BAK’ presenta una propuesta gastronómica que incluye los mejores cortes de carne del mundo, Kobe Japonés certificado, Black Onyx Australiano de vacas 100% Black Angus y USDA PRIME, así como los tesoros más exóticos que se encuentran bajo las aguas del mar. Además de esta maravillosa propuesta gastronómica Bak ofrece uno de los mejores shows culturales donde se recibe humildemente a Kauil en la ceremonia Cha’an Ka’ak, que brinda energía que purifica nuestra alma y nos protege con el Fuego Sagrado.

Nicoletta: Dedicada a honrar la cultura italiana,ofrece una carta que honra a Italia en cada uno de sus platillos, Nicoletta enaltece la diversidad de la cocina italiana de manera contemporánea, sin perder la esencia de sus tradiciones y sazón, incorpora ingredientes endémicos de nuestro país que, en conjunto, crean experiencias únicas de sabor en cada una de sus creaciones.

Porfirio’s:Un restaurante que elogia lo mejor de México, transformando sus tradicionales sabores, texturas y aromas en los más exquisitos platillos de la alta cocina mexicana resultado de una cuidadosa selección de ingredientes y un ambiente donde música, decoración y sazón se entrelazan armoniosamente. H Roof Night Club: Dotado de un aura mística que evoca sensaciones adictivas, no sólo por su atractivo ambiente, sino también por la estética y buen gusto del lugar; la brillante conjunción entre su arquitectura y el juego de luces te atrapa por completo y la música se apodera de la noche. Estas marcas logran ofrecer lo mejor en todos los sentidos y sus respectivos reconocimientos fueron entregados el día 20 de Enero a Grupo Anderson’s en un evento presentado en Ilios Greek Estiatorio. Este evento contó con la presencia de David Krouham Director General, Jan Krouham Director de Operaciones y Carlos Castro Director de Mercadotecnia mismos que recibieron este galardón a nombre de Grupo Anderson’s; distintas e importantes personalidades, desde el distinguido actor mexicano Ivan Amozurrutia, el actor español Jorge Losa, hasta la actriz paraguaya y famosa figura de telenovelas Flor Martino, entre otros se reunieron para celebrar el éxito de este gran grupo.

Se parte de la magnífica propuesta que el Grupo Anderson’s tiene para ti en cualquiera de sus magníficas marcas y realiza una reserva ahora. Visita sus página web y conoce más sobre sus marcas y éxito https://grupoandersons.com/5-star-diamond-award/