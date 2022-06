Entre gritos de ¡Presidente, presidente!, Enrique Alfaro afirma que MC está listo para 2024

Entre porras que gritaban “¡Presidente, presidente!”, Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, fue el encargado de inaugurar los trabajos de la Cuarta Convención Estatal de Movimiento Ciudadano, en donde dijo que el partido está listo para el 2024 y que en esa reunión se debe consolidar al proyecto como la primera fuerza política de Jalisco y muy pronto como la primera fuerza política del país para seguir transformando la vida de la política nacional y construir el futuro de México.

“Estamos listos para el 2024, tenemos liderazgos extraordinarios, perfiles que van a saber llevar esta nueva etapa a buen puerto el proyecto. En lo personal en lo local yo terminé un ciclo político, pero vienen liderazgos que han aprendido, que han gobernado, que han legislado, que han demostrado su capacidad, por eso me siento muy orgulloso, alguna vez se dijo que este proyecto se había construido en torno a una persona, hoy los liderazgos que hay aquí, personas que han sabido defender principios y convicciones, nuestro proyecto está más unido que nunca, se valen las diferencias, pero al final tiene que prevalecer la idea de que este proyecto es de todas y todos, tenemos un gran equipo político, como dice Dante, del país, porque haber construido de la nada lo que hoy es Movimiento Ciudadano Jalisco es nuestra mejor carta de presentación y el mejor argumento para decir que desde Jalisco se transforma la vida política nacional y que vamos a construir el futuro de México”, dijo Alfaro Ramírez.

En su mensaje, el primer gobernador naranja del país dijo que no es sencillo que en un periodo tan corto de tiempo se construya una fortaleza institucional como la que hoy tiene Movimiento Ciudadano, con mujeres y hombres que entienden la responsabilidad política de gobernar y que no le fallarán a Jalisco ni a México.

Alfaro Ramírez recordó los inicios del partido en Jalisco con la dirigencia de Hugo Luna, y la construcción del proyecto con los trabajos de Guillermo Medrano, Israel Medina, Ricardo Rodríguez y ahora con Manuel Romo, e invitó a los asistentes a que a pesar de las descalificaciones, los rumores de discordia que quieren enfrentar, sigan los dos principios básicos que han permitido salir adelante a Movimiento Ciudadano en el estado.

“El primer principio es el de mantener la unidad como proyecto político, hablo de la unidad sincera que pone por delante el proyecto colectivo por encima de cualquier proyecto personal, y el segundo principio es el del trabajo incansable y a ras de piso, entender que la fortaleza no se construye grillando en los cafés, se construye abajo y a ras de piso, tocando puertas, pegando calcomanías, llevando el mensaje a todos los rincones de nuestro estado, que no se nos olvide de dónde venimos”, expresó.

Asimismo, destacó que él como Gobernador de la alternancia, fue el primero en lograr ganar la elección intermedia en su sexenio, producto de la unidad de los cuadros políticos del partido en todo el estado, por lo que lanzó la invitación a repetir el trabajo para que en el siguiente proceso electoral mantener al partido como la primera fuerza política en Jalisco.

“Eso se debe a que hemos logrado construir junto con ustedes presidentas y presidentes municipales proyectos de gobierno serios, honestos, que cumplen, que tienen palabra y que tienen vergüenza, eso es a final de cuentas lo que genera una evaluación de los ciudadanos que nos permite seguir siendo lo que somos; quiero invitarlos a que asumamos juntos el compromiso de que Movimiento Ciudadano seguirá siendo en 2024 la primera fuerza en el estado”, agregó.

De cara al proceso electoral de 2024, Alfaro Ramírez se dijo listo para jugar el papel y la responsabilidad que le toque asumir, y pidió a todos los asistentes hacer lo mismo, teniendo como cartas de presentación los resultados de sus gobiernos.

“Queremos construir el futuro a partir de que Jalisco cerremos filas y garanticemos que este será el principal bastión de Movimiento Ciudadano en toda la nación, que el gobierno de Jalisco será ejemplo de cómo dando resultados y gobernando bien, que cómo resolviendo los problemas y cumpliendo su palabra, puedes construir un capital político mucho más potente que el que se puede construir peregrinando por el país y descuidando las responsabilidades que tenemos, lo digo con claridad, sea cual sea el futuro de nuestro movimiento, sea cual sea el papel que a mí me toque jugar, mi carta de presentación para lo que venga serán los resultados de gobierno, no las placeadas que me dé por el país”, puntualizó.

Sobre los rumores de hacer alianzas con otras fuerzas políticas, Alfaro Ramírez dijo que ese modelo arcaico de política no es lo que Movimiento Ciudadano tiene en sus ideales, pero que se está abierto al diálogo para la construcción de un modelo nacional de participación política con lideresas y líderes que aporten a sacar adelante a México.

“Movimiento Ciudadano está concentrado en pensar, imaginar, diseñar, el modelo de participación política más adecuado para la coyuntura del 2024, lo he platicado ampliamente con Dante y con los liderazgos aquí presentes, que estamos abiertos al dialogo, pero a lo que no estamos dispuestos es a recurrir a fórmulas del pasado, a modelos obsoletos y arcaicos, que piensan que el futuro de este país se puede construir a partir de acuerdos en lo oscurito entre las dirigencias de los partidos de siempre, apertura al diálogo sí, apertura a planteamientos que nos permitan construir una mayor fortaleza política, pero nosotros no vamos a abonar a la lógica de quienes siguen sin entender que el viejo sistemas de partidos ya se murió, lo que nosotros creemos es que llegó el momento de construir un nuevo modelo de participación política, y hoy movimiento ciudadano tiene el mejor vehículo en todo el país para lograrlo”.

“A quienes aspiran a tener sólo por tener poder, desde Jalisco les decimos hoy que el país lo que necesita son hombres y mujeres comprometidos en usar el poder para cambiar el rumbo de México, para rescatar al país, para sacar adelante la nación, eso es lo que podemos defender como idea central del Movimiento Ciudadano” finalizo.