Guadalajara, Jalisco

16 de marzo del 2022

Nuevo Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores; la obra dará atención a 228 mil mujeres y recién nacidos.



Tras años en el abandono por pasadas administraciones este espacio ahora consta de servicios de calidad

Hoy en día su atención hacia la zona oriente del AMG es principalmente para los municipios de Tlaquepaque, Tonalá y El Salto y no solo a mujeres, sino a los recién nacidos como prioridad.

A petición las y los usuarios hoy contamos con una ruta de transporte público especial que llegará al nosocomio desde la Central Camionera Nueva que conecta con la L3, además de anunciar una más que conectará desde Mi Macro Periférico.

228 mil mujeres y niños de estos municipios cuentan con servicios, atendiendo la estrategia para la salud materna y perinatal en Jalisco.

Seguimiento en la reconstrucción y modernización de unidades médicas de alta especialidad en todo el estado como la atención al cáncer y hemodiálisis, indicó el mandatario.

Este mediodía el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, inauguró el nuevo Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores (HMISMF) en el municipio de San Pedro Tlaquepaque como parte de los trabajos de renovación de la infraestructura hospitalaria en todo Jalisco.

En el nuevo nosocomio especializado para la atención de mujeres y niños se invirtió una gran suma de dinero en su construcción y equipamiento, y se contempla una fuerte inversión anual para la operación y atención a la demanda de más de 228 mil personas, luego de ampliar los servicios para la intervención oportuna en las complicaciones de recién nacidos, atención que no se tenía en el antiguo Hospital de la Mujer, cuyas instalaciones no eran aptas para un hospital con vocación materno infantil, además de no encontrarse apegado a las normas vigentes de atención médica.

“Se transformó en algo que debe de ser, ahora sí les digo, a mí me queda ya poquito, la mitad de mi gobierno nada más, pero quien venga después de mi tiene que entender que la gente de Jalisco no merece menos, que no merece hospitales que parecieran estar hechos para que duren nomas un año funcionando. Necesitamos exigirle al gobierno que hagan bien su trabajo. Ahora el reto es dar un buen servicio y que Tlaquepaque siga siendo un ejemplo de que las mujeres son la prioridad de este gobierno”.





“Ese es un mensaje muy importante porque a políticos que se echan discursos a favor de las mujeres conozco un montón, todos y luego más en marzo, les gusta decir que ellos se comprometen y hace nada más que la diferencia entre decir y hacer es enorme, aquí estamos haciendo”, indicó el mandatario jalisciense.

Tras años de construcción y haber hecho un supuesto hospital para la mujer que se encontraba en obra negra, pésimas condiciones, sin llegar a tener las dimensiones estructurales necesarias del mismo, el Gobernador refirió el haber cumplido con la promesa hecha en campaña a las y los tlaquepanquenses y habitantes de municipios colindantes.

El Gobernador informó que continuará entregando la remodelación de hospitales regionales y unidades médicas especializadas que cuentan con certificados adecuados para su operación, pues recordó que esto es gracias al no haber entregado en un principio el sistema de salud de los jaliscienses al INSABI.

Al respecto, expresó que la reconstrucción de sistema de salud contempla la regularización de la situación laboral del personal, la reconstrucción de centros, la construcción desde cero de hospitales y unidades en los que se incluyen de alta especialidad como el cáncer o la hemodiálisis.





“Da mucho gusto ver, insisto, que a todos aquellos que pensaban que la pandemia nos iba a doblar, que este sexenio se iba a perder y extraviar, que no íbamos a poder cumplir con la expectativa de la gente van poco a poco dándose cuenta que aquí en este proyecto de gobierno fallar no es una opción, que tener palabra vale, que aquí no se nos olvida lo que quedamos con la gente, que aquí gobernamos con honestidad, cuidamos el dinero público”.

En el evento, Amilcar López, director de Transporte Público, informó de la ruta que se amplió, la C96, con la operación de seis unidades modernas con frecuencia de 10 minutos, y que inició operaciones hace dos semanas, partiendo de la Central Camionera Nueva que conecta con la Línea 3 del SITEUR; así como el anuncio de una nueva ruta que partirá desde Mi Macro Periférico.

Este derrotero permitirá realizar el transbordo de forma natural con la Complementaria C01 del Sistema Mi Macro Periférico en la Calle Francisco I. Madero (Antiguo Periférico) y Justo Sierra y en Av. Tonalá (Glorieta El Cantarito).

Cabe decir que el hospital se encuentra localizado a un costado de los servicios de salud “Región Sanitaria XII” Tlaquepaque, específicamente al oriente del Cementerio Municipal y a un costado de la Preparatoria No. 16 de la Universidad de Guadalajara, ambas instalaciones se encuentran a 531 metros de la calle Narciso Mendoza donde operan las rutas C61 (644B Santibañez), C86 (antes 644B Jardines de la Victoria), C96 (antes 275B Cofradía), C97-V1 (antes 275B Higuera).

La coordinadora del gabinete social, Anna Bárbara Casillas explicó de la atención integral del servicio con unidades de planificación familiar, prevención el embarazo adolescente, atención psicológica postparto en los más de 2 mil 300 metros cuadrados de construcción que tiene el nosocomio.

“Sabemos que aún tenemos muchos retos por delante y muchas áreas de oportunidad para mejorar nuestro sistema de salud, sin embargo, hay que hacer un alto en el camino y reconoce todo lo que el Gobierno del Estado de Jalisco está haciendo en materia de salud”, indicó.

Siguiendo la estrategia para mejorar la atención obstétrica y perinatal en el estado, además de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDH), se decide habilitar este Hospital para abatir el rezago en materia de salud de la zona oriente del AMG, así como disminuir la tasa de mortalidad materna en Jalisco.

El HMISMF, localizado en Tlaquepaque, es uno de los múltiples nosocomios que se encontraban abandonados, sin concluir desde el año 2008, y que fuera rescatado durante esta administración por la Secretaría de Infraestructura y Obre Pública (SIOP), a cargo de David Zamora, contando con equipamiento de última tecnología.

Además, esta unidad cuenta con un moderno sistema de seguridad, convirtiéndose en el primer proyecto público de Jalisco que contará con este tipo de restricciones, para salvaguardar la integridad y la seguridad de las mujeres y sus bebés, al reducir las posibilidades de cometer cualquier ilícito al interior del hospital.

Las áreas que cuentan específicamente con este nuevo sistema de seguridad son:

-Área de labor.

-Quirófanos.

-Crecimiento y desarrollo.

-Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

-Unidad de Cuidados Intensivos Externos (UCINEX).

-Hospitalización.

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Citlalli Anaya, destacó esta obra pública como una de las más grandes con las que cuenta el municipio fortaleciendo a las mujeres que viven en esta región y sus alrededores, con servicio también especializado de atención a víctimas de violencia.

“Permitirá que ustedes amigas, compañeras, vecinas sean atendidas con la certeza de que será un espacio seguro y dignos para ustedes, porque en Tlaquepaque no habrá más mujeres rezagadas”, expresó.

El nosocomio, presenta un crecimiento de la capacidad instalada del 70 por ciento; un crecimiento del 200 por ciento en Cuidado Intensivos Neonatales; y un 30 por ciento en el área urgencias; además de contar con el servicio de rayos X, mastógrafo, consulta externa donde se brindará atención en gineco-obstetricia, pediatría, colposcopía, fisiología materna, vacunas, medicina preventiva, planificación familiar, entre otras.

La ex presidenta de Tlaquepaque María Elena Limón agradeció a actual gobierno al dar continuidad a este proyecto impulsado por ciudadanas y que se luchó en su administración, dando justicia social a la mujer, mejora de las condiciones del entorno y construcción de comunidad.

Red Hospitalaria Materno Perinatal de Jalisco

Como parte de la estrategia para mejorar la salud materna en el estado, se busca fortalecer todas las unidades de atención médica del estado, para aumentar la capacidad de respuesta y poder atender a todas las mujeres embarazadas, sin necesidad de realizar traslados, al completar las plantillas laborales de los hospitales y dotar de seguridad laboral al personal de salud, mediante la regularización y el otorgamiento de bases definitivas.

El proyecto contempla también la capacitación y actualización del personal de salud, así como la implementación del “Código Oro” para homologar las acciones y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias obstétricas que pongan en peligro la vida de la mujer y su bebé, dada la importancia que puede suponer un retardo en el tiempo de reacción.

A la inauguración asistieron también el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren; el director general del OPD Servicios de Salud Jalisco, Jesús Méndez de Lira; la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corvera; el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Ing. David Zamora; diputadas representante de los distritos, vecinas y vecinos de San Martín de las flores y colonias cercanas.