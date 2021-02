¡RICARDO SALINAS TE REGALA UNA MOTO!

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años en adelante) de cualquier parte de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica, así como el Aviso de Privacidad.

Las participaciones en la presente promoción serán nulas e inválidas en caso que las mismas no hubieran sido obtenidas de conformidad con estas bases generales o por los canales legítimamente autorizados.





Cualquier violación a las bases, a los procedimientos o sistemas establecidos, alteración, falsificación, manipulación o engaño a los promotores para pretender ser ganador, será anulada y el participante será descalificado. Lo anterior, sin prejuicio de las acciones legales procedentes. Al participar en esta promoción, los participantes aceptan acogerse a la estricta aplicación de estas reglas en todos sus términos y a las decisiones de los auspiciadores.

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR.

· Son elegibles para participar en esta promoción todas las personas mayores a 18 años, residentes legales en el territorio nacional y que cuenten con alguna identificación oficial vigente (credencial con fotografía emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), Pasaporte, cartilla del servicio militar liberada, licencia de conducir vigente y/o cédula profesional) y que cumplan con la totalidad de los requisitos de la promoción.

· Dar lectura y aceptar las presentes bases, condiciones y su aviso de privacidad.

· Proporcionar durante el registro, datos verídicos y completos de identificación y localización.

· Es requisito indispensable que los participantes de esta promoción conserven la fotografía con la que participaron, ya que en caso de resultar ganador del regalo establecido en esta promoción deberá presentar la fotografía registrada para reclamar el regalo, en caso de que falte la referida fotografía, se invalidará la participación y consecuentemente, no se podrá entregar el regalo.

2. MECÁNICA.

Las personas participantes deben leer estas bases y condiciones, y aceptarlas, las cuales estarán disponibles en el sitio web: https://www.tvazteca.com/RBS-motos.

Durante la vigencia de la promoción, se transmitirá un código QR en las pantallas receptoras de las señales de los canales de programación de TV Azteca, invitando a participar al televidente.

El televidente interesado en participar deberá escanear el código con su dispositivo móvil, dicho código lo dirigirá a la página web de registro de la promoción.

En la página web dirigida por el código QR, el televidente está de acuerdo en que deberá proporcionar los siguientes datos para llevar a cabo su registro como participante:

a) Nombre completo.

b) Teléfono.

c) Dirección de correo electrónico (e-mail).

d) Edad.

e) Género

f) Ciudad y entidad federativa de residencia.

Adicionalmente, el participante, directamente de su dispositivo móvil, se tomará una fotografía que subirá al sitio web antes mencionado, en que se aprecie que el participante está disfrutando alguno de los programas de los canales de TV Azteca y, asimismo, deberá contestar la pregunta ¿Por qué quiero ganar una motocicleta Italika?.

Una vez realizado el registro, subida su fotografía y contestada la pregunta antes mencionada, el sistema le desplegará en la pantalla un mensaje de registro exitoso.

3. VIGENCIA Y TERRITORIO.

El período para el envío de registros es desde la transmisión del primer código QR en los canales de TV Azteca del 12 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021.

La promoción será válida para toda la República Mexicana.

4. SELECCIÓN DEL GANADOR.

Un jurado integrado por personal de TV Azteca seleccionará al participante que haya enviado la mejor fotografía con la mejor respuesta a la pregunta, los días 15, 18, 22, 25 de febrero y 1 de marzo de 2021, un ganador por cada una de estas fechas.

Los ganadores serán dados a conocer los días 15, 18, 22, 25 de febrero y 1 de marzo de 2021, en los canales de TV Azteca, redes sociales de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego, así como en la página web de la presente promoción, mismos que serán contactados los siguientes tres días hábiles a esa fecha. En caso de que se realicen tres intentos de contactar al ganador y no se logre hacerlo, o bien que, habiéndolo contactado, no envíe la documentación que permita identificarlo en el plazo de un día o bien se demuestre que no cumple con las presentes Bases, TV Azteca se reserva el derecho de elegir a otro participante, con lo cual se procederá a contactar al siguiente lugar en la lista de los finalistas.

Los ganadores, podrán recoger el regalo en la fecha que se les indique cuando sean contactados, en las instalaciones de TV Azteca Ajusco, ubicadas en Periférico Sur número 4121, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14140, Ciudad de México o en cualquier otro sitio designado por los organizadores, en un horario de 12:00 a 16:00 horas, si es que viven en la Ciudad de México o su Área Metropolitana. Los seleccionados que sean del interior de la República Mexicana, serán informados del proceso de entrega cuando sean contactados. TV Azteca no se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo, pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca.

No obstante lo anterior, cada ganador de un regalo podría ser requerido para asistir a las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México, para la grabación gratuita de una cápsula testimonial, esto le será notificado el día de la selección del ganador o con un mínimo de 36 horas de anticipación, en cuyo caso los gastos de transportación, alimentación y alojamiento para asistir a la grabación, serán cubiertos por TV Azteca. El transporte se realizará con las líneas de transporte terrestre y aéreo según sea el caso, así como en los horarios que contrate y determine TV Azteca, a su entera discreción. Sólo en caso de resultar necesario para llevar a cabo la grabación les será otorgada una noche de alojamiento en hotel 4 estrellas o similar, con alimentación incluida siendo la selección de dicho hotel y la alimentación determinada a entera discreción de TV Azteca. El ganador podría permanecer en la Ciudad de México de 12 a 36 horas según la logística de las grabaciones.

Los participantes deberán conservar la fotografía con la que participaron, ya que les será requerida en caso de resultar ganadores y poder reclamar el regalo, en caso de no ser presentada, podrá invalidarse la participación y consecuentemente, no se les podrá otorgar el regalo y la dinámica de selección se repetirá hasta obtener al ganador de la promoción.

5. REGALOS.

5 Motocicletas de la marca Italika, Voltium Gravity, cuyas características principales son: Motocicletas eléctricas, con batería de litio / Li-Ion y autonomía de hasta 75 km

Cada motocicleta tiene un valor de $66,297.00 (sesenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.)

6. GARANTÍAS.

TV Azteca se compromete a realizar la entrega del regalo establecido en las presentes bases. En caso de reclamaciones relacionadas con éste y sus características, el ganador deberá dirigirse al fabricante.

Asimismo, el ganador de regalo se compromete a sacar en paz y a salvo a TV Azteca y al Sr. Ricardo Benjamín Salinas Pliego, a sus filiales, subsidiarias, partes relacionadas, accionistas, funcionarios y personal de cualquier reclamación relacionada con el funcionamiento o aplicación del regalo, mismas que no serán responsables por el comportamiento del ganador, antes, durante y después de la obtención y/o goce de su regalo.

7. OTRAS CONDICIONES.

I El (los) ganador(es) no puede(n) cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del regalo (en su totalidad o en parte).

II Los participantes están de acuerdo que la presente promoción es una dinámica de habilidad que no contiene azar, ni amerita prueba de compra.

III El (los) ganador(es) deberán enviar y/o entregar a TV Azteca, cuando así se les indique, identificación oficial personal y comprobante de domicilio.

IV Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes o participaciones alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, o expresiones similares.

V TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el regalo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de quienes resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto seleccionado(a).

VI Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

VII TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

VIII Ninguna parte del sitio web, material promocional impreso o transmitido vía televisión o cualquier otro medio podrá ser replicado por estar reservado en sus derechos de autor.

IX TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

8. RENUNCIA DEL REGALO.

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del regalo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al regalo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el regalo.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, el participante está de acuerdo en que TV Azteca podrá otorgar el regalo al siguiente ganador legítimo conforme a la lista de finalistas que determine el jurado.