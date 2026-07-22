Beneficios del ocelote: cómo la presencia de este animal equilibra la fauna local

La fauna mexicana es una de las más ricas del mundo y las especies que en su territorio habitan se llevan todas las miradas y despiertan la curiosidad de visitantes y del mundo científico. Conocer cada una de las especies es posible si se recorre el territorio nacional en toda su extensión.

Entre estos animales, hoy destacamos al ocelote, un felino que no solo impacta por su belleza sino por las características que lo hacen muy importante para el ecosistema. Su presencia representa una gran importancia para mantener el equilibrio de la fauna local.

¿Qué es el ocelote?

El ocelote es una de las seis especies de felinos que se distribuyen en México incluyendo al jaguar, puma, jaguarundi, gato montés y el tigrillo, según un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Se trata de un depredador activo que busca, embosca y mata a sus presas. Además, es señalado como un animal oportunista ya que consume tanto organismos pequeños, como ratones, hasta grandes como tepezcuintles y guaqueques.

Beneficios del ocelote

La Profepa revela que el ocelote es una especie perseguida para fines comerciales debido a su piel y este es uno de los motivos por los cuales se lo cuida. Además, señala la entidad, se trata de un agente importante en la naturaleza como controlador del tamaño poblacional de las presas pequeñas y medianas de las que se alimenta.

En torno a este último punto, diferentes fuentes bibliográficas ponen de relieve la importancia del ocelote en suelo mexicano y destacan sus principales aportes al equilibrio ecológico:

Control poblacional de pequeñas especies y roedores

Al ser un cazador generalista y eminentemente nocturno, su dieta se compone en un 60-80% de pequeños y medianos mamíferos (ratones de campo, ratas silvestres, agutíes, pacas, zarigüeyas), además de reptiles (iguanas, serpientes) y aves.



Mantenimiento de la flora: Evita que las poblaciones de herbívoros y granívoros (consumidores de semillas) exploten. Si la población de roedores o pacas crece desmedidamente, la regeneración del bosque se detiene por el sobreconsumo de semillas y plántulas.

Control biológico de plagas: Mantiene bajo control las especies de roedores que, en densidad elevada, pueden desplazarse a zonas agrícolas o transmitir enfermedades zoonóticas.

Regulación de la cascada trófica y salud sanitaria

Como depredador eficiente, el ocelote suele capturar a los individuos más lentos, viejos o enfermos de las especies presa.

Selección natural: Al retirar a los especímenes débiles o enfermos, promueve la salud genética de las poblaciones presa y frena la propagación de brotes infecciosos entre la fauna silvestre.

Función como "Especie Paraguas"

El ocelote requiere amplios territorios de cobertura vegetal densa para cazar, desplazarse y reproducirse (un solo individuo puede necesitar entre 5 y 20km cuadrados según la disponibilidad de presas).

Protección indirecta: Las acciones destinadas a conservar el hábitat del ocelote aseguran de forma automática la protección de cientos de otras especies de plantas, insectos, anfibios y aves que comparten su mismo territorio.

Bioindicador de la salud del ecosistema