Gorgojos: Características, tipos y todo lo que no sabías de este insecto

Desde la Universidad Veracruzana remarcan que los insectos son el mayor grupo animal del mundo, al grado de que los especialistas han determinado que hay más de un millón de especies. En este punto, un informe difundido por esta casa de estudio advierte que casi cualquier persona que se interese por los insectos puede encontrar un millar de especies en su propio patio o jardín, incluso dentro de su casa.

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Es en este último punto que las personas debemos estar atentas ante la visita de estos pequeños seres vivos ya que, aunque muchos de ellos no representan ningún peligro y hasta traen beneficios para nuestros jardines, están relacionados con enfermedades y problemas para el hogar.

¿Qué son los gorgojos?

Los gorgojos son un gran ejemplo para referirnos a los insectos que podemos hallar en una casa y es que se trata de insectos que aparecen principalmente en depósitos de trigo y arroz. Se trata de insectos muy pequeños, de tres a cinco milímetros de longitud, alargados, cilíndricos y duros, según detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Al respecto, la Universidad de Minnesota precisa que las larvas inmaduras, sin patas y con forma de gusano, se alimentan de plantas, mientras que los gorgojos adultos buscan refugio en condiciones climáticas desfavorables, especialmente cuando hace calor y está seco.

Curiosidades de los gorgojos

Es por lo señalado que casi todas las personas deben haber visto algún gorgojo alguna vez y, teniendo en cuenta que por lo general se los halla en alimentos como el trigo y arroz, resulta indispensable saber sobre ellos.

Tras consultar diferentes bibliografías relacionadas con este tipo de insectos, se detallan a continuación las curiosidades más destacadas de los gorgojos y todo lo que no sabías sobre ellos:

