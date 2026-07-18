Los osos polares no hibernan; esto se sabe de sus duros inviernos

Probablemente cuando eras un niño te enseñaron que los osos entran en un proceso de “descanso” durante el invierno por lo complicado que se vuelve sobrevivir a los duros fríos. Sin embargo, aunque muchos creen que sucede igual con ellos, los osos polares no hibernan como tal. Descubre cómo pasan esa época del año estos impresionantes carnívoros.

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¿Los osos polares no hibernan?

La respuesta inmediata es que no, pues a diferencia de otras especies de osos, los polares requieren de estas fechas para alimentarse como en ninguna otra temporada del año pueden hacerlo. Dado que el verano es más difícil conseguir alimento, la parte más fría de la temporada la usan realmente para cazar.

Es decir, mientras las condiciones climatológicas son imposibles para cualquier otra especie, los osos polares se encuentran en un hábitat bastante cómodo. Tienen la oportunidad de alcanzar a las focas que abren huecos en el hielo para respirar. Y como indica el sitio Arctic Kingdom, eso se vuelve como el juego de pegarle a los topos, solo que en la vida real significa morir par alimentar al oso ártico.

Gracias a sus características físicas (garras cortas y excelente visión nocturna), básicamente van de paseo a encontrar comida. Por ello, el tema de hibernar para ellos no existe, y es que si no acumulan la suficiente grasa para tener energía en los momentos más complicados de su año (verano), corren el riesgo de morir.

¿Las osas polares también salen a cazar?

Esta pregunta está relacionada al ámbito de que los momentos del año donde las osas dan a luz a sus oseznos es en invierno, entre enero y febrero. En ese sentido, si toca salir a cazar, se debe hacer a sabiendas de que necesitan comida para fortalecerse. Los expertos indican que al terminar el proceso de amamantamiento, pierden hasta la mitad de su peso corporal.

Ante eso, se vuelve de suma importancia descansar cuando es necesario (en una madrigueras para cuidar de sus bebés) y cazar cuando también se requiere. Y es que el problema con los “ositos” es que nacen ciegos, muy pequeños, con escasa capa de pelo y sin dientes. Ante eso requieren de toda la atención que se les pueda brindar… al menos hasta que sean lo suficientemente fuertes para salir a la vida real.