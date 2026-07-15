¿Los pingüinos son fieles de por vida? Esto dicen los expertos

En internet se han visto videos e imágenes que aseguran a los pingüinos como animales que viven todos sus días “enamorados” y junto a su única pareja. En ese sentido, se utiliza para hacer referencia a una situación idónea, verdadera y hasta romántica. Sin embargo, los expertos ya salieron a revelar la verdad acerca de este asunto.

¿Los pingüinos solamente están con una pareja toda su vida?

Cuando se acude a piezas cinematográficas que incluso incluyen documentales, los pingüinos son vistos como animales realmente entregados a su familia y que son fieles con su única pareja toda la vida. Sin embargo, no sucede así con todos los pingüinos. Espacios como National Geographic indican que la monogamia es algo practicado por el 90% de las aves, espacio donde se encuentran los animales en cuestión.

La realidad es que esa decisión por parte de estos especímenes tiene relación con las condiciones bastante adversas para mantener viva a la prole, por lo que es ideal mantenerse con una sola pareja… en lugar de buscar una aventura que probablemente no funcione para procrear. Tales son los casos con los Adelia o los Emperador, que están varios meses en el mar y vuelven a las mismas zonas de cría todos los años y se reproducen con la misma pareja.

Sin embargo, con otros tipos de pingüinos, realmente no existe un sentido de fidelidad extrema. Los machos buscan pareja de la misma zona de cría en varias ocasiones hasta que encuentran a “la titular” para establecer una correcta reproducción. Mientras que en casos donde el macho no vuelve por alguna situación… la hembra busca a alguien para poder tener crías.

¿De qué depende que los pingüinos estén juntos para siempre?

Tal como se ha expuesto en este artículo, hay casos como el documentado en un estudio del Centro Nacional Patagónico, donde se vio que estos animales en la Antártida dependían de una correcta reproducción. Es decir, dicho análisis arrojó que las hembras no soportaban el fracaso reproductivo. Si un periodo no iba bien, al siguiente cambiaban de pareja. Sin embargo, también se sabe que eso trae múltiples problemas, pues los machos sí se pelean por sus parejas cuando interviene otro. Por eso, incluso dicha situación toma aires telenovelescos.