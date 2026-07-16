¿Cuál es el gato de patas negras? Es el felino más letal de todos

Las imágenes de este animalito realmente son adorables. Si no prestas la debida atención lo confundes con un michi “normal”, sin embargo no son para nada cariñosos. De hecho, este gato es catalogado como el felino más letal del planeta, por encima de tigres o leones. En ese sentido, aprende cómo son sus características, para que no caigas en un error que te cueste un gran susto.

¿Cómo es un gato de patas negras?

Este es un felino salvaje que no es sociable y le encanta mantenerse en soledad. Es pequeño, pero su adorable aspecto no quita que sea un cazador nato. Incluso las estadísticas indican que mata a sus presas en el 60% de sus intentos de captura. Y por si aún quedaba la duda, no maúlla con lindura como los gatos domésticos… sino que son “gritos” roncos más parecidos a los de sus primos lejanos.

En el caso de los machos, se alcanzan pesos de hasta de 2.5 kilos, mientras que las hembras son más pequeñas y tienen un peso promedio de 1.6 kilogramos. Son conocidos como gatos de patas negras por el color oscuro de sus extremidades, el cual contrasta con el marrón y con sus manchas tipo leopardo. Justamente esos colores le permiten cazar de maravilla durante la noche.

Su alimentación se basa en aves, reptiles y mamíferos pequeños. En el día no salen, pues prefieren evitarse los desiertos de las zonas donde se desenvuelven. Se indica que los países donde se pueden encontrar son Sudáfrica, Botsuana y Namibia. Y en estos momentos se indican como una especie en peligro de extinción. Esto es así por el consumo de venenos que realmente están dirigidos a otros depredadores… además de la pérdida de su hábitat natural por culpa del cambio climático y la deforestación.

¿Un gato de patas negras puede matar a un humano?

La respuesta inmediata es que no. El mote del felino más letal del mundo se refiere a que tiene una alta efectividad cuando caza frente a sus presas más pequeñas. Aunque no se recomienda acercarse al gato de patas negras (como ya se comentó), su increíble capacidad para saltar y alcanzar a sus presas… les permite matar hasta 14 animales entre roedores y aves.