El guardián del agua: Cómo el mexcalpique ayuda a controlar las plagas de mosquitos

El Gobierno de México ha difundido diversos informes en donde destaca que la fauna acuática del país es una de las más diversas del mundo. En este punto, precisa que existen cerca de 2.500 especies de peces, rayas y tiburones que invitan a redoblar los esfuerzos por su conservación y manejo.

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Desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) precisan que entre los ecosistemas marinos más representativos México tiene arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos, islas y fondos marinos en donde habitan:



Más de 300 especies de medusas, corales y anémonas.

Aproximadamente 4 mil especies de moluscos como pulpos, caracoles y almejas.

Más de 5 mil especies de crustáceos como camarones, cangrejos, jaibas y langostas.

Alrededor de 2 mil 500 especies de peces, tiburones y rayas.

Un total de 6 especies de tortugas marinas.

¿Qué es el Mexcalpique?

Los datos precedentes dan cuenta sobre las maravillas que atesoran las aguas en México pero todo es aún más maravilloso cuando se conoce cada especie en detalle. En esta oportunidad, la lupa se posa sobre el Mexcalpique, una especie vivípara con un marcado dimorfismo sexual en el que el macho presenta una aleta anal modificada que funciona como un órgano que facilita la fecundación interna, según la CONANP.

El Mexcalpique se encuentra en un grave riesgo de desaparecer, principalmente por la constante contaminación de cuerpos de agua naturales con residuos o aguas negras, según destaca la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

¿Mexcalpique contra los mosquitos?

Los datos compartidos del Mexcalpique dan cuenta sobre algunas de sus características y el presente que viven, pero se trata de una especie que tiene ciertas particularidades que pueden maravillarnos. Una de las más destacadas es que tiene un gran rol como controlador biológico de los mosquitos.

A continuación, con ayuda de Gemini (Inteligencia Artificial) se resumen los motivos por los que el Mexcalpique es considerado como el guardián del agua y una pieza clave para la salud pública:

