¿Los hipopótamos sudan sangre? Esto dicen los expertos

Los hipopótamos son inmensos, peligrosos y aunque muchos no lo creen… no tan buenos nadadores. Sin embargo, hay una característica que siempre fue confusa para los estudiosos de la fauna, pues parece que sudan sangre. Aunque hoy se sabe que eso no es cierto, es difícil entenderlo a primera vista. Conoce qué es el líquido que expiden estos enormes animales.

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¿Por qué parece que los hipopótamos sudan sangre?

Desde hace muchos años, quienes se dedicaban al estudio de estos animales, vieron que una secreción rojiza-rosada era característica de ellos. En un inicio, se indicaba que eran pinchazos o heridas provocadas por cañas cuando estaban paseando por las aguas, pero después se supo cuál era la verdad sobre este asunto.

Fue hasta que con el paso de los años se supo que los hipopótamos secretaban una sustancia viscosa en tonos rojos o rosados, pero lo cual no está ni cerca de ser sangre. El ya mencionado líquido es proveniente de sus glándulas subcutáneas que ayuda en primera instancia como una especie de protector solar y también contiene propiedades antibióticas… que ayuda para evitar infecciones.

Las glándulas mencionadas se encuentran cerca de la cabeza y el cuello, las cuales están compuestas por lípidos y pigmentos rojos. Precisamente eso es lo que le hace contar con un aspecto sanguinolento. Es común que secreten esta sustancia cuando están peleando por el territorio (momentos de máxima agitación) o en pleno cortejo.

¿Los hipopótamos no son buenos nadadores?

Gracias a sus impresionantes pesos, es imposible que el agua “les sostenga” en los hábitats donde se desenvuelven. Por ello, es sabido que no nadan, sino que se desplazan corriendo o saltando en los ríos o cuerpos de agua donde se encuentran. Por ello, se dice que son malos nadadores, pues aunque se les ve cotidianamente en el agua, no tienen la posibilidad de nadar. Entonces, estas grandes persecuciones que hacen hacia otros animales o defendiendo su territorio contra humanos… es gracias a que ellos se impulsan con sus poderosas patas.