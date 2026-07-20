De la desnutrición a las redes de pesca: Los grandes riesgos de la ballena gris

Diversas especies de animales se encuentran en el territorio mexicano y maravillan al mundo entero. Algunos especímenes migran desde otros países y pueden ser avistados en temporadas específicas cada año, como es el caso de la ballena gris.

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Esto da cuenta de que no solo los animales terrestres pueden captar la atención, sino que en las aguas que acarician las costas de México hay mucha vida para apreciar. En esta oportunidad, conoceremos un poco sobre la ballena gris, pero sobre todo sobre los riesgos que esta especie enfrente.

¿Qué es la ballena gris?

La ballena gris es un cetáceo caracterizado por su migración desde las zonas de alimentación en altas latitudes en los Mares de Bering, Chukchi y Beaufort en Alaska, hasta sus áreas de reproducción y crianza en las costas mexicanas, de acuerdo a un informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Esa migración supone un trayecto de más de 9 mil kilómetros.

Este animal es uno de los más grandes del mundo marino ya que mide de 11 a 15 metros, con un peso aproximado de 30 toneladas, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Más allá de estas dimensiones, un comportamiento característico de la especie son sus saltos y el descanso que hacen sobre un lado de su cuerpo mientras mueven la aleta pectoral en el aire, expresa el documento.

Riesgos de la ballena gris

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remarca que desde la década de los treinta, la ballena gris se encuentra protegida internacionalmente a través de la Comisión Ballenera Internacional de la que México forma parte. Esto da cuenta sobre los riesgos que este animal enfrenta en la actualidad y que se detallan a continuación:

El colapso alimentario en el Ártico

El aumento de las temperaturas en el Ártico ha provocado una drástica pérdida de hielo marino que colapsó la población de anfípodos, el principal alimento de la ballena gris. Sin nutrientes suficientes, estos cetáceos emprenden su migración con reservas de grasa insuficientes, lo que impide a las hembras completar exitosamente sus embarazos o amamantar a sus crías, provocando caídas históricas en los nacimientos.

Esta crisis de desnutrición crónica ha detonado un Evento de Mortalidad Catastrófica, evidenciado en cientos de ballenas demacradas que han aparecido varadas a lo largo de las costas del Pacífico, desde Alaska hasta México.

Redes de pesca y enmallamientos