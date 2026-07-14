Chinicuiles: El superalimento mexicano con más proteína que la carne roja

En México, la flora y la fauna se vinculan a la perfección en diferentes regiones en donde las especies conviven y hasta dan identidad a parte de la cultura, las tradiciones y la gastronomía. En este marco, el maguey se destaca como uno de los productos agrícolas principales, de acuerdo a un informe difundido por la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Noticias Laguna del 12 de julio 2026

El escrito señala que en el ámbito gastronómico es más relevante ya que destacan alimentos exóticos como los gusanos de maguey. De estos existen dos variedades, los gusanos rojos, también conocidos como chinicuiles, y los gusanos blancos.

¿Qué son los Chinicuiles?

La Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán precisa que los chinicuiles, también conocidos como chilochuil o techol, están emparentados con las mariposas y son originarios de América del Norte. Estos gusanos habitan principalmente en zonas áridas y semidesérticas de México.

El informe difundido precisa que las larvas de chinicuil son orugas de color rojo fuerte y miden cerca de cinco centímetros. Además, pone de relieve que, en México, las larvas de chinicuiles no son combatidas como plaga, ya que forman parte de la gastronomía, principalmente en los estados de Oaxaca e Hidalgo.

El valor proteico de los Chinicuiles

El consumo de chinicuiles no se ha incrementado solo por su sabor, sino porque es considerado como un superalimento y muchos estudios revelan que duplica con creces el valor proteico de la carne roja. Según fuentes consultadas, este gusano aporta entre 50 y 65 gramos de proteína por cada 100 gramos, frente a los 20 o 25 gramos de la carne roja convencional.

Los chinicuiles no solo aportan proteína a nuestro organismo sino que contienen minerales como calcio, fósforo, hierro y zinc, además de vitaminas del complejo B (B1, B2 y B3). Por lo señalado, el consumo de este insecto en México sigue siendo promovido con el foco puesto en los siguientes ejes:

