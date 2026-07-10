Todo sobre el Cardenal Norteño: Mitos, realidades, pros y contras de su visita

El mundo de los animales siguen sorprendiendo a los humanos cada vez que se descubre una nueva especie o una subespecie. Además, teniendo en cuenta el tamaño del mundo, existen ejemplares que de seguro no conocemos por lo que al verlos por primera vez nos maravillamos.

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En México esto es muy común para los visitantes ya que se trata de uno de los países con una de las faunas más ricas del continente. En este marco, hoy el avistamiento se hace sobre el Cardenal Norteño, una especie de ave nativa de América del Norte y Central, de acuerdo a datos difundidos por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell.

¿Mitos y realidades del Cardenal Norteño?

El Cardenal Norteño es popularmente conocido como Cardenal Rojo y más allá de su llamativo color, se trata de una especie rodeada de mitos. Popularmente, esta ave es considerada como un mensajero espiritual que trae paz y el consuelo de seres queridos fallecidos, mientras que por su color se lo recibe como un augurio de buena fortuna, vitalidad, éxito y abundancia.

Más allá del misticismo que rodea a esta ave, la ciencia y diversos estudios traen luz sobre el Cardenal Norteño y revelan que se trata de una especie, tanto machos como hembras, es un cantante experto y que utiliza su canto activamente desde el nido para comunicarse con su pareja, coordinar la alimentación y alertar sobre posibles peligros.

Pros y contras del Cardenal Norteño

Los datos presentados en diferentes fuentes bibliográficas también ponen de relieve los beneficios y los perjuicios de la visita del Cardenal Norteño. En este punto, datos resumidos por Gemini (IA) dan cuenta de los siguientes beneficios de su visita:



Control natural de plagas: Son excelentes aliados de la jardinería sostenible. Durante la primavera y el verano, alimentan a sus crías casi exclusivamente con insectos, lo que ayuda a mantener a raya poblaciones de orugas, pulgones y otros insectos que dañan las plantas.

Espectáculo visual y auditivo: Su color aporta un contraste vibrante y hermoso a cualquier entorno verde. Además, su canto es melodioso, variado y sumamente agradable para musicalizar las mañanas y los atardeceres.

Observación familiar: Al ser aves relativamente confiadas si se sienten seguras, permiten una observación cercana. Es una oportunidad excelente para conectar con la naturaleza y aprender sobre el comportamiento animal (cortejo, alimentación de pichones, etc.).

Finalmente, la información existente sobre el Cardenal Norteño pone el foco en su instinto territorial y en sus hábitos ya que pueden representar pequeñas desventajas:

