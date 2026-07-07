¿Es cierto que el puerco es un animal sucio? Te sorprenderá la respuesta

Desde que eres niño se te ha enseñado que el puerco es un animal sumamente sucio. Incluso sus diferentes definiciones hacen referencia a algo apestoso o desagradable. Y aunque forman parte de animales que en ciertos contextos pareciera que son sumamente repulsivos, los expertos indican que son inteligentes, agradables y limpios.

¿El puerco es un animal sumamente sucio?

Como se comentó desde un inicio, un puerco es considerado un animal poco higiénico y que se comprende bajo un entendimiento de suciedad. Sin embargo, los expertos han redefinido a esta especie con conceptos totalmente contrarios a lo que se indica de ellos. Para empezar, los cerdos son sumamente ordenados, pues cuando se les deja libres… eligen sus sitios para orinar y defecar en espacios alejados de sus zonas vitales.

Los estudios más recientes indican precisamente que los lechones aprenden este tipo de situaciones a los 5 días de nacidos. Usan un área separada de donde se encuentra su paja. Además, uno de los argumentos más grandes respecto a la categorización de suciedad de los cerdos... radica en su práctica de revolcarse sobre el lodo.

Sin embargo, la ciencia alrededor de los animales explica que revolcarse en espacios “sucios” tiene una razón especial. Un puerco no puede sudar, por ello requieren de un método de refrescamiento, el cual es el de darse baños con barro para regular su temperatura corporal. Y dado que les interesa mantenerse limpios, se sacuden el lodo con la corteza de los árboles.

¿El puerco es un animal inteligente?

Dado que hay una perspectiva negativa de este animal, muchos le agregan conceptos equivocados. Sin embargo, a través de estudios alrededor de criadores de cerdos, se sacaron conclusiones tomando en cuenta el manejo de conceptos abstractos, adaptamiento a nuevas situaciones, entendimiento y sapiencia de nuevas experiencias y una evidente capacidad de manipulación del entorno.

#jabugo #mitos #nutricion #alimentos ♬ sonido original - Jabugo @jabugosrlcv 🐷✨ “El cerdo es un animal sucio” FALSO. En realidad, el cerdo es uno de los animales más limpios dentro de los sistemas de producción. Mantiene áreas separadas para comer, dormir y hacer sus necesidades, y evita ensuciar su espacio tanto como puede. Además, los sistemas modernos de crianza mantienen controles estrictos de higiene, alimentación y bienestar, lo que garantiza animales sanos y un producto final de excelente calidad. No te quedes con los mitos: el cerdo es más limpio de lo que imaginas. 💚✨ #cerdo

Además, algunos argumentan que son muy capaces para interactuar entre sí y con otras especies, muestran contagio emocional, existe intencionalidad de estar en un entorno limpio e incluso se habla de una inteligencia emocional que refleja dolor y sufrimiento.