Esta es el ave que más distancia recorre

Tantas historias y fragmentos hechos alrededor de “la magia” de volar, que en ocasiones es totalmente normalizado el observar algún ave paseándose por los cielos. Ante eso, es momento para detenerse en la pregunta de cuál es el espécimen que vuela más distancia de entre todas las aves voladoras del mundo. Así de extraordinario es el Charrán Ártico.

¿Cuántos kilómetros recorre el ave llamada Charrán Ártico?

Sitios como National Geographic especifican que en el ámbito de la larga distancia, el ave campeona sin rivales es el Charrán Ártico. A pesar de ser bastante pequeña (40 centímetros de largo, 80 cm de envergadura alar y solo 100 gramos de peso), se la pasan todo el tiempo en el mar. Algunas de ellas nada alrededor de todos los océanos, deteniéndose exclusivamente para reproducirse en la tundra del ártico y regresan para recorrer básicamente medio planeta.

Viajando dos veranos por año, se concluyó que es el ave que más tiempo pasa expuesta a la luz diurna del planeta y siendo también una de las que más pasa tiempo en el aire. A lo largo de su vida andan una distancia cercana a los 800, 000 kilómetros, que es casi lo mismo que un viaje de ida y vuelta a la luna.

Estas aves se desplazan de polo a polo y por eso se les atribuyen viajes de alrededor de 70, 000 kilómetros. Sin embargo, un estudio hecho en 2022 sorprendió al indicar que no siguen rutas lineales. En ocasiones se desvían de su trayecto para ir a otros lados, indicando que no buscan como tal ser directos o recorrer el camino menos largo.

¿Cuál es el ave que vuela más distancia sin parar?

Entendiendo que las aves viven este proceso (viajes constantes), la Aguja Colipinta es la que mejor cifra maneja. Es un ave de unos 70 centímetros de envergadura, se reproduce en el norte de Eurasia y Alaska e inverna en zonas costeras de Europa Occidental, África, Sudeste Asiático y hasta Oceanía… zonas con muchos kilómetros de distancia.

En ese sentido, se tiene el registro de un macho que voló de Alaska a Tasmania, esto en un vuelo constante de 264 horas y recorriendo 13, 570 kilómetros sin descanso. Y es que por una extraña razón, llegó hasta Australia.