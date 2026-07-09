Conoce los 3 animales más lentos del mundo

Cuando tú eres niño creces con historias acerca de animales hazañas en carreras imposibles. Y desde ahí te hacen un spoiler acerca de uno de los 3 animales más lentos del mundo. Por ello, este artículo busca explicar qué pasa alrededor de estas especies que se mueven de forma realmente impresionante… pero por lo despacio que avanzan.

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¿Cuáles son los 3 animales más lentos del mundo?

Aunque muchos busquen cosas impresionantes como la velocidad, la altura o la fuerza con la que cazan algunos animales, en este listado citado desde National Geographic se te platicará las características de la tortuga, el caracol y el perezoso. Estos precisamente son los 3 animales más lentos del mundo.

Tortuga boba

La tortuga boba o careta es una especie que vive principalmente en el Mar Meditráneo y los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, en los meses de invierno migra a aguas más cálidas como las tropicales o las subtropicales. Y lo impresionante con ella es su velocidad, la cual realmente sorprende… por lo lenta que es. No alcanza ni el kilómetro por hora, donde se calcula que llega hasta 0.4 kilómetros cada 60 minutos, lo cual la convierte en una de las que conforman esta lista.

Caracol

Si moverte 400 metros por hora no se te hizo lo suficientemente lento, los caracoles de jardín llegan para llevar esto al siguiente nivel. Mientras que la tortuga alcanza velocidades de 0.4 kilómetros por hora, este animalito baboso logra la impresionante velocidad de 0.5 kilómetros por hora. Es decir, solamente existen 100 metros de diferencia y aún así son bastante molestos para los que gustan de un mantenimiento saludable de las plantas de su jardín.

Perezoso

Para terminar este particular top3 de los animales más lentos que existen, se encuentra el perezoso de tres dedos. Aquí existe una situación bastante interesante, pues se indica que en específico este perezoso avanza solamente siete centímetros por segundo. En este caso el motivo de su lento movimiento tiene relación con su metabolismo, lo cual causa un desgaste mínimo de energía. Y esto a su vez les permite sobrevivir aún con poca comida ingerida.