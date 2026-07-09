Esta es el Águila Tirana, imponente especie recientemente vista en México

El vuelo de un ave es cautivador en muchos sentidos, pero cuando ese viaje por los cielos está acompañado de esperanza, la situación cambia completamente. Y es que en horas recientes se hizo eco alrededor de la visualización de un Águila Tirana, la cual está en un serio peligro de extinguirse. Esta es la información de un ave oriunda de todo el continente americano.

¿Cómo es el Águila Tirana vista por primera vez en México?

La noticia hizo bastante eco en el medio, pues por primera vez se observó a un Águila Tirana en territorio mexicano, donde se tenía cierta noción territorial de dónde se encontraba. Este hallazgo se dio en la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda en Querétaro. En ese sentido, sorprende que se le vio a 150 kilómetros de donde se tenía detectada su zona de “vivienda”, sin embargo no deja de ser una excelente noticia.

Las características generales de esta águila es de un ave rapaz de tamaño mediano a grande, donde se calculan unos 66 centímetros de longitud. Cuenta con un plumaje prácticamente negro con un moteado blanco en el vientre. En la parte de la cabeza tiene una cresta prominente con unas plumas que levantan cuando se sienten en estado de alerta. Sus alas son anchas y cortas, con cola larga.

En el ámbito del ecosistema, el Águila Tirada es un depredador que trae su debido equilibrio al comer pequeños mamíferos, reptiles y otras. Y como ya se comentó, está catalogada como especie en peligro de extinción. Estos problemas se dieron por la deforestación, la cual provocó la pérdida de su hábitat.

@aristeguinoticias Histórico hallazgo en Querétaro: detectan por primera vez al águila tirana en la Sierra Gorda. La Conanp confirmó el registro de esta especie en peligro de extinción en la Reserva de la Biosfera, un descubrimiento clave para la conservación de la fauna en México. ♬ sonido original - Aristegui Noticias

¿Cuántos ejemplares de Águila Tirada hay en México?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene un esquema de protección permanente sobre el hábitat de esta ave. Según lo indicado por las instituciones, se busca garantizar la conectividad de los cañones queretanos para que el Águila Tirana no se pierda en los siguientes años. Sin embargo, se desconoce el número exacto de estas águilas en México, pero este avistamiento trae esperanza para la conservación de esta especie.