Lobo gris mexicano: Cómo esta especie en peligro salva los ríos y bosques

México alberga cerca del 10% de las especies silvestres registradas en el mundo, según la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La entidad destaca que el territorio mexicano entraña una enorme responsabilidad: una alta proporción de sus especies son endémicas, es decir, solo existen en nuestro país.

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En este marco, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales precisa que México es un territorio megadiverso, dotado de una gran variedad de bienes naturales que incluye animales, vegetales y otros organismos no domesticados.

¿Qué es el lobo gris mexicano?

Dentro del gran universo natural mexicano se encuentran especies sorprendentes como, por ejemplo, el lobo gris mexicano. Se trata de la subespecie genéticamente más distintiva del lobo gris y que está adaptada a climas más cálidos y bosques semiáridos, caza presas más pequeñas y establece territorios menores que los de sus parientes septentrionales, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Hasta hace unos siglos, explica la casa de estudios, el lobo mexicano corría libre por las tierras silvestres de Arizona, Nuevo México y Texas y en México abundaba en la Sierra Madre Occidental y en la Oriental, así como en el área volcánica central.

¿Un héroe en peligro?

Informes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señalan que la presencia del lobo mexicano en los ecosistemas es clave para su equilibrio, ya que al ser un depredador carnívoro regula las poblaciones de sus presas.

Sin embargo, la reducción del hábitat y la disminución de las presas del lobo trajeron como consecuencia la modificación de su dieta, por lo que comenzó a cazar ganado doméstico que se encontraba cercano a su hábitat. Esto derivó en campañas para exterminarlo y el lobo gris mexicano fue añadido a la Lista de Especies en Peligro de Extinción.

Por otro lado, y aunque suene increíble, la presencia de este animal estabiliza el curso de los ríos. Al regenerarse los árboles y arbustos en las riberas gracias al movimiento de los venados, que huyen del lobo gris, las raíces de la nueva vegetación compactan la tierra. Esto reduce drásticamente la erosión del suelo, estabiliza los canales de agua y genera pozas naturales más limpias, remarcan diferentes fuentes de información.