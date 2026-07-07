Particularidades del pez ciego: El habitante más extraño de los cenotes

México es uno de los países más ricos en flora y fauna del continente. Recorrer su amplio territorio permite conocer una gran cantidad de especies y es por eso que muchas se roban la atención por ciertas particularidades que, en muchos casos, las hacen únicas.

Noticias Baja California del 30 de junio 2026

Los cenotes de Yucatán, por ejemplo, contienen aguas expuestas en mayor o menor grado a las condiciones ambientales imperantes en la península y así proporcionan un ambiente peculiar en el cual se han desarrollado formas de vida únicas, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán.

¿Qué es el pez ciego?

En torno a lo señalado anteriormente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán precisa que entre los vertebrados que habitan los cenotes son de especial interés los peces ciegos, que se encuentran en peligro de extinción.

El Instituto de Ecología (INECOL) precisa que en México se han reportado poblaciones de peces ciegos que habitan en 30 cuevas localizadas principalmente en los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.

Particularidades del pez ciego

Diferentes fuentes bibliográficas hacen referencia al pez ciego de los cenotes como un ejemplo perfecto de evolución regresiva, donde el aislamiento en cuevas sin luz a lo largo de miles de años modificó su anatomía por completo.

Con ayuda de la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial), se han resumido las particularidades más sorprendentes de esta especie y muchas de ellas son características únicas para prosperar donde otros morirían:

