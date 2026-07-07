Particularidades del pez ciego: El habitante más extraño de los cenotes
Pez ciego. ¿Por qué es el habitante más extraño de los cenotes?.
México es uno de los países más ricos en flora y fauna del continente. Recorrer su amplio territorio permite conocer una gran cantidad de especies y es por eso que muchas se roban la atención por ciertas particularidades que, en muchos casos, las hacen únicas.
Noticias Baja California del 30 de junio 2026
Los cenotes de Yucatán, por ejemplo, contienen aguas expuestas en mayor o menor grado a las condiciones ambientales imperantes en la península y así proporcionan un ambiente peculiar en el cual se han desarrollado formas de vida únicas, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán.
¿Qué es el pez ciego?
En torno a lo señalado anteriormente, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán precisa que entre los vertebrados que habitan los cenotes son de especial interés los peces ciegos, que se encuentran en peligro de extinción.
@joazdelacruz 👻 ¿Has oído hablar de la Dama Blanca? No es un fantasma… ¡es un pez! 🐟 Este misterioso habitante de los cenotes de Yucatán es completamente ciego y ha vivido en la oscuridad por siglos. Descubre al pez ciego, una joya única de las profundidades mayas. 🌌💧 #DamaBlanca #Cenotes #Yucatán #MisteriosDeLaNaturaleza #PezCiego ♬ sonido original - Arislili Dlc
El Instituto de Ecología (INECOL) precisa que en México se han reportado poblaciones de peces ciegos que habitan en 30 cuevas localizadas principalmente en los estados de Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.
Particularidades del pez ciego
Diferentes fuentes bibliográficas hacen referencia al pez ciego de los cenotes como un ejemplo perfecto de evolución regresiva, donde el aislamiento en cuevas sin luz a lo largo de miles de años modificó su anatomía por completo.
Con ayuda de la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial), se han resumido las particularidades más sorprendentes de esta especie y muchas de ellas son características únicas para prosperar donde otros morirían:
- Pérdida de la visión: Los ojos desaparecen o quedan cubiertos por una capa de piel. Genéticamente, los embriones comienzan a desarrollar el ojo, pero este detiene su crecimiento y se reabsorbe, ahorrando una energía valiosa que el cuerpo redirige a otros sentidos.
- Ausencia de pigmentación: Al no necesitar protección contra los rayos UV ni camuflaje contra depredadores visuales, su piel carece de melanina. Tienen un aspecto translúcido, rosado o blanquecino debido a que los vasos sanguíneos son visibles a través de la piel.
- Hiperdesarrollo de la línea lateral: Compasan la falta de vista mediante mecanorreceptores extremadamente sensibles a lo largo de su cuerpo. Esto les permite detectar las más mínimas vibraciones, corrientes de agua y la proximidad de obstáculos o presas.
- Sentido del gusto y olfato potenciados: Cuentan con un mayor número de papilas gustativas en la cabeza y receptores olfativos muy precisos para localizar el escaso alimento que cae al fondo del cenote (como guano de murciélago, materia orgánica flotante o pequeños crustáceos).