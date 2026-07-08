Alerta por la mosca de la arena: Qué es, dónde habita y cuáles son sus riesgos

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Sin embargo, existen algunos insectos pequeños sobre los que es necesario conocer para tener en cuentas sus particularidades en caso de encontrarlos. En esta oportunidad, la mosca de la arena toma el protagonismo y con ella detalles sobre su hábitat y riesgos.

¿Qué es la mosca de la arena?

La mosca de la arena no es un mosquito común, sino un insecto extremadamente pequeño, que mide entre 1.5 y 3.5 mm, según datos difundidos por el Ministerio de Salud de Argentina. Esta tiene un aspecto peludo, patas largas y un vuelo completamente silencioso.

Esta especie de insecto habita en ambientes oscuros, húmedos y con presencia de materia orgánica, añade un informe difundido por la Universidad Complutense de Madrid, aunque aclara que no se cría en agua estancada como el mosquito del dengue.

Diversas fuentes consultadas revelan que la mosca de la arena puede hallarse en madrigueras, cuevas, grietas del terreno y huecos de árboles. Además, en las zonas urbanas y rurales, esta especie suele refugiarse en sótanos, establos, gallineros, vertederos o alcantarillas.

Los riesgos de la mosca de la arena

Más allá de conocer estos datos sobre la mosca de la arena y saber identificarla al verla por un simple motivo de curiosidad, diversos expertos precisan que hay que tener muy presente el riesgo principal de este insecto, su picadura. Esto se debe a que transmite la leishmaniasis, una enfermedad causada por un parásito que es microscópico.

La leishmaniasis puede ser una enfermedad de la piel (que deja marcas) o una enfermedad interna grave que daña órganos vitales y destruye las defensas si no se cura a tiempo. Para entender mejor el riesgo que corremos ante la picadura de la mosca de la arena, a continuación se detallan las dos maneras principales de cómo esta enfermedad puede manifestarse:

