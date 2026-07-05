Zopilote Rey: Por qué es urgente proteger a este guardián ecológico

Los animales son una parte importantísima del planeta ya que colaboran con diferentes procesos de la naturaleza, colaboran con la preservación de los ecosistemas y muchos de ellos son domesticados por los seres humanos.

Noticias Chihuahua del 29 de mayo 2026

Existe una gran variedad de ellos distribuidos a lo largo y ancho del mundo, y México es uno de los países con una de las mayores riquezas en este sentido. Se pueden conocer diversas especies al recorrer su extenso territorio y por este motivo hoy la mirada se posa sobre el Zopilote Rey y la importancia de su protección.

¿Qué es el Zopilote Rey?

El Zopilote Rey (Sarcoramphus papa), también conocido como "el limpiador de la selva", es un ave carroñera que cumple un rol ecológico fundamental al consumir animales muertos y limpiar su ecosistema, revela la Comisión Nacional Forestal.

La existencia de esta ave depende de grandes extensiones de vegetación bien conservada y la presencia de cuerpos de agua, de acuerdo con datos difundidos por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Sin embargo, su hábitat silvestre en México se ha reducido significativamente ya que, según la Comisión Nacional Forestal, ya solo permanece en estados como Veracruz, Campeche y Quintana Roo, habiendo desaparecido de zonas donde habitaba anteriormente como Sinaloa, Nayarit, Puebla, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Conservación del Zopilote Rey

La importancia del Zopilote Rey se entiende por lo señalado en párrafos precedentes y a eso se le pueden sumar otros motivos por los cuales se la considera como una especie que es "guardián ecológico". Diversas fuentes bibliográficas hacen referencia a estos motivos, pero también a las principales razones por las que debemos redoblar los esfuerzos por conservarla:

El "equipo de limpieza" de los ecosistemas tropicales



Como ave carroñera estricta, el Zopilote Rey cumple una función sanitaria insustituible. Al alimentarse exclusivamente de animales muertos, acelera la descomposición de la materia orgánica en bosques tropicales y sabanas.

Esto previene de manera directa la proliferación de bacterias patógenas, esporas de ántrax y virus que podrían contaminar los suelos, los cuerpos de agua y propagar enfermedades hacia la fauna local o comunidades humanas cercanas.

Jerarquía y cooperación en la mesa



Con una envergadura que puede superar los 2 metros, posee un pico extremadamente fuerte, diseñado para romper tejidos duros que otras aves de menor tamaño (como el zopilote común o el aura cabecirroja) no pueden perforar.

El Zopilote Rey actúa como un "abridor de caminos": su presencia en un cadáver permite que especies carroñeras más pequeñas también puedan alimentarse de los restos, regulando la dinámica alimenticia del ecosistema.

Amenazas críticas a su supervivencia