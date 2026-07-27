Chicharras en la ciudad: Los beneficios poco conocidos de este fascinante insecto

Los insectos son pilares vitales de los ecosistemas mundiales y de la supervivencia humana porque proporcionan servicios ecosistémicos esenciales, como la polinización de los cultivos alimentarios, el ciclo de nutrientes del suelo, la descomposición de la materia orgánica y la regulación de las plagas agrícolas, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Noticias Hidalgo del 2 de julio 2026

Aunque algunos insectos pueden convertirse en plagas que obligan a ser combatidas, muchas especies tienen un impacto positivo en los ecosistemas. En México, existen muchos insectos que podemos encontrarlos en bosques, playas y jardines, algunos son muy comunes aunque desconozcamos algunas de sus particularidades, como en el caso de las chicharras.

¿Qué son las chicharras?

Las chicharras, también conocidas como cigarras, son insectos voladores muy famosos por emitir un canto ensordecedor, principalmente durante los meses de mayor temperatura ambiental. Se encuentran en zonas urbanas y rurales dondequiera que haya árboles de madera dura y son inofensivos para las personas, las plantas y la propiedad, de acuerdo a datos revelados por la Universidad de Minnesota.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad de Oaxaca precisan que las chicharras son parte de la gran diversidad de insectos que habitan en este estado. Además, señalan que estos insectos pasan gran parte de su vida bajo tierra y, al emerger, regalan uno de los sonidos más característicos de la naturaleza.

Beneficios de las chicharras

Desde la Universidad de Minnesota remarcan que, a pesar de su tamaño, las chicharras no son dañinas ni peligrosas para las personas, las mascotas o la propiedad, y aunque se alimentan de árboles, no causan ningún daño notable.

Ante lo señalado, se empleó la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) para resumir información de diversas fuentes bibliográficas para poder conocer los principales beneficios ecológicos que ofrece la presencia de este insecto en las ciudades:

