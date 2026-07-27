Chicharras en la ciudad: Los beneficios poco conocidos de este fascinante insecto
Chicharras urbanas. Beneficios poco conocidos de este insecto para el ecosistema de la ciudad.
Los insectos son pilares vitales de los ecosistemas mundiales y de la supervivencia humana porque proporcionan servicios ecosistémicos esenciales, como la polinización de los cultivos alimentarios, el ciclo de nutrientes del suelo, la descomposición de la materia orgánica y la regulación de las plagas agrícolas, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Noticias Hidalgo del 2 de julio 2026
Aunque algunos insectos pueden convertirse en plagas que obligan a ser combatidas, muchas especies tienen un impacto positivo en los ecosistemas. En México, existen muchos insectos que podemos encontrarlos en bosques, playas y jardines, algunos son muy comunes aunque desconozcamos algunas de sus particularidades, como en el caso de las chicharras.
¿Qué son las chicharras?
Las chicharras, también conocidas como cigarras, son insectos voladores muy famosos por emitir un canto ensordecedor, principalmente durante los meses de mayor temperatura ambiental. Se encuentran en zonas urbanas y rurales dondequiera que haya árboles de madera dura y son inofensivos para las personas, las plantas y la propiedad, de acuerdo a datos revelados por la Universidad de Minnesota.
@johanserratos17 Sabias que las chicharras pueden vivir hasta 17 años! 🤯 . . . . . . . . . . . . #chicharra #cigarra #sabiasque #johanserratos ♬ sonido original - Johan Serratos
Desde la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad de Oaxaca precisan que las chicharras son parte de la gran diversidad de insectos que habitan en este estado. Además, señalan que estos insectos pasan gran parte de su vida bajo tierra y, al emerger, regalan uno de los sonidos más característicos de la naturaleza.
Beneficios de las chicharras
Desde la Universidad de Minnesota remarcan que, a pesar de su tamaño, las chicharras no son dañinas ni peligrosas para las personas, las mascotas o la propiedad, y aunque se alimentan de árboles, no causan ningún daño notable.
Ante lo señalado, se empleó la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) para resumir información de diversas fuentes bibliográficas para poder conocer los principales beneficios ecológicos que ofrece la presencia de este insecto en las ciudades:
- Aireación y aire del suelo: Durante su larga etapa ninfal subterránea (que puede durar entre 2 y 17 años según la especie), las chicharras excavan extensos túneles. Esto oxigena la tierra y facilita la filtración del agua de lluvia hacia las raíces de los árboles urbanos.
- Inyección masiva de nutrientes: Al completar su ciclo vital en la superficie, miles de cuerpos de chicharras adultas mueren y se descomponen sobre el terreno. Esto genera un aporte concentrado de nitrógeno y materia orgánica que fertiliza de forma natural el suelo de plazas y jardines.
- Poda natural de brotes: Al depositar sus huevos en las puntas de las ramas delgadas, realizan pequeñas hendiduras que a menudo provocan la caída de las yemas más débiles. Lejos de dañar al árbol, este proceso actúa como una poda biológica que estimula el rebrote de ramas más fuertes en la siguiente estación.
- Superalimento para la fauna urbana: Constituyen un banquete proteico esencial para aves urbanas, pequeños mamíferos, reptiles e insectos depredadores. Esta abundancia de alimento ayuda a sostener la biodiversidad en entornos consolidados por el cemento.
- Bioindicadores ambientales: Al pasar la mayor parte de su vida bajo tierra alimentándose de la savia de las raíces, su presencia es señal de suelos vivos y poco contaminados por pesticidas industriales o metales pesados.