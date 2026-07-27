Momoto ceja azul: El aliado natural contra las plagas que debes conocer

Desde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ponen de relieve que México es un país con gran riqueza de especies de aves y ocupa el primer lugar en Norteamérica con 1,107 especies, que se agrupan en 26 órdenes y 95 familias y es el doceavo a nivel mundial.

¡Sin empleo pero con vicios! Víctor sigue siendo víctima de su infancia a sus 33 años

Esta entidad precisa que la mayoría de las especies de aves en México son conocidas comúnmente como pájaros y en general son de tamaños relativamente pequeños. Muchas de ellas se destacan por sus cantos o por su plumaje, como es el caso del momoto ceja azul que toma el protagonismo.

¿Qué es el momoto ceja azul?

El momoto de ceja azul, también conocido como guardabarrancos, es una de las especies de aves que se distribuyen comúnmente desde el sur de México hasta el noroeste de Costa Rica, según precisan desde el Centro Nacional de Conservación y Recuperación-Zoológico Rosy Walther.

#tsukan #manuelpedroza #aves #peninsuladeyucatan ♬ Turn it up - DJ F4T4L @manuel.pedroza.guide El Eumomota superciliosa, conocido como pájaro Toh o motmot cejiazul, es una de las aves más representativas en la península de Yucatán. Destaca por su llamativo plumaje en tonos verde y azul, así como por su característica cola terminada en forma de “raquetas” que se balancea como un péndulo. Suele habitar en selvas bajas y zonas semiabiertas, y es frecuente encontrarlo cerca de cenotes, cuevas y zonas arqueológicas, lugares donde también acostumbra anidar. #motmot

En este punto, el Museo de las Aves de México añade que esta especie forma parte de la increíble biodiversidad de aves mexicanas y que es conocida también como torogoz y pájaro Toh. El momoto de ceja azul es considerado como un residente permanente del sur mexicano y de América Central, de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

¿Un aliado contra las plagas?

Más allá de que el momoto ceja azul deslumbras con su plumaje, la mayoría de las reseñas bibliográficas que hablan de esta ave remarcan que se trata de un cazador sigiloso. Al respecto, expertos destacan que cumple un rol fundamental en el equilibrio ecológico como un efectivo controlador biológico de plagas.

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (Gemini), resumimos diversas fuentes de información para conocer sobre el por qué el momoto ceja azul es considerado como un aliado natural contra las plagas:

Control masivo de insectos dañinos



Su dieta se compone principalmente de grandes artrópodos. Es un voraz depredador de:

Escarabajos y langostas: Que destruyen el follaje y las cosechas.

Orugas y larvas: Impidiendo que devoren los brotes jóvenes de plantas y árboles.

Cigarra y chinches: Evitando la proliferación de plagas chupadoras de savia.

Regulación de pequeños vertebrados e invertebrados



No se limita solo a insectos; también consume pequeños reptiles y roedores que pueden convertirse en vectores de enfermedades o plagas agrícolas:

Alacranes y arañas grandes.

Lagartijas y pequeños roedores.

Hábitos de caza y presencia en el ecosistema