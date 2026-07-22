Colibrí berilo: Por qué su presencia es fundamental para los ecosistemas y jardines

En el mundo existen 350 especies de colibríes, según el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), reseñada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México.

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Estas aves, en muchos casos, se encuentran amenazadas o en peligro de extinción algo que ha despertado grandes alertas ya que tienen un papel ecológico fundamental para la conservación de la flora. En México, detalla la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, existen 57 subespecies de colibríes pero hoy ponemos nuestra mirada sobre el Colibrí Berilo.

¿Qué es el Colibrí Berilo?

Los colibríes, conocidos también como chupa-rosas o pájaros mosca, son originarios exclusivamente del continente americano, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre las especies y subespecies que pueden encontrarse en el país, el Colibrí Berilo es una de las más fascinantes.

De acuerdo con la UNAM, el Colibrí Berilo puede observarse todo el año en las áreas verdes y esto se debe a que encuentra plantas que florecen incluso en temporada seca, algo que le garantiza una fuente constante de alimento. En este punto, es importante destacar que su principal alimento es el néctar de las flores que le aporta a su cuerpo azúcares, proteínas, vitaminas y minerales.

La importancia del Colibrí Berilo

Conocer sobre el Colibrí Berilo no solo tiene que ver con las características señaladas, sino que se trata de una pequeña ave que ejerce un gran trabajo en los ecosistemas, incluso para los jardines urbanos y rurales.

Tras lo señalado, a continuación se detallan los beneficios de su presencia en los ecosistemas y también cómo tiene un impacto positivo y directo en los jardines y huertos:

Impacto en los ecosistemas

Polinización especializada: Al alimentarse del néctar de plantas con flores tubulares, el polen se adhiere a su pico y frente. Al trasladarse de flor en flor, facilita la reproducción cruzada de decenas de especies vegetales silvestres que los insectos no siempre pueden polinizar eficazmente.

Control de poblaciones de insectos: Aunque el néctar le brinda la energía para su rápido aleteo, el colibrí berilo necesita proteínas. Consume constantemente pequeños artrópodos (mosquitos, pulgones, ácaros y arañas), manteniendo un equilibrio trófico natural.

Indicador de salud ambiental: La presencia constante de colibríes en un entorno natural refleja la disponibilidad de flora nativa viva, agua limpia y ausencia de contaminantes tóxicos en el aire y el suelo.

Beneficios en jardines y huertos