¿Cuáles son las diferencias entre caballos salvajes y domésticos?

Aunque los caballos son vistos como animales bastante apacibles y han acompañado al hombre en muchas de sus aventuras a lo largo de la historia, aún queda un puñado de ellos que no se dejaron domar. Por eso hoy surgen algunas preguntas acerca de las diferencias entre un caballo doméstico y un que vive en estado salvaje.

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¿Cuáles son las diferencias entre los caballos salvajes y los domésticos?

Para empezar se debe definir a ambos grupos y empezando por los caballos domésticos se indica que dicho proceso de domesticación inició hace alrededor de 5500 años en las etapas de Asia Central. Mediante cuidadosos y elaborados programas de cría, se logró el desarrollo de más de 300 razas de este animal, cada una adaptada a necesidades específicas.

Mientras que los caballos salvajes pueden dividirse en dos grupos, donde el primero son aquellos que en alguna etapa de su vida escaparon o se les liberó del adiestramiento. Aunque hay un segundo grupo que son verdaderos caballos salvajes, tales como los que se encuentran en Przewalski en Mongolia. Estos viven en diferentes manadas a lo largo del mundo y son parte elemental del tema ecológico, sobre todo por su labor de pastoreo.

¿Cómo se comportan estos dos grupos de caballos?

Diferenciando específicamente lo que ocurre con el comportamiento y aspectos físicos, se indica que el salvaje tiene altos indicios de autoconservación. Tienen un temor irracional hacia los humanos y es normal que huyan de ellos. Suelen huir de manera inmediata y con una gran capacidad de organización. Realmente viven en sentido de alerta todo el tiempo. Por ejemplo, cuando duermen o descansan, al menos dejan a un miembro de la manada cuidando.

Por su parte, un caballo domesticado ha suprimido muchos de sus instintos naturales. Ya no tienen ese sentido de huida que les permite una correcta cooperación con el ser humano. Buscan atención, comida o interacción, situaciones que provienen otorgada por la confianza de la cría selectiva.

¿Cómo son físicamente estos dos grupos de caballos?

Algunos espacios como la Oficina de Administración de Tierras indican que la constitución de un caballo salvaje es más robusta que la de un doméstico. Además, son compactos y resistentes, mostrando marcas como rayas en el lomo o en los dorsales, rayas de cebras en las patas y crines y colas bicolores. Su pelaje suele ser más grueso y tienen cascos más duros y resistentes, para soportar superficies rocosas e irregulares.

Mientras que los caballos domésticos varían en tamaño, color y especificaciones logradas por la cría particular a la que fueron sometidos. Y aunque destacan en diferentes actividades, evidentemente no están preparados para adaptarse a la vida salvaje.