El Tapir como “arquitecto de los bosques": Beneficios de su conservación

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señala que México es considerado como una nación “megadiversa” ya que alberga entre el 10% y el 12% de las especies terrestres del planeta. Por lo señalado, el país ocupa el quinto lugar mundial en biodiversidad.

Michelle descubrirá que algunos deseos pueden tener consecuencias inesperadas. “El Eclipse” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Las especies que pueden hallarse en territorio mexicano sorprenden por sus particularidades que no son solo observables, sino que corresponden a su comportamiento e impacto en el ecosistema. Al respecto, hoy la lupa se posa sobre el tapir, también conocido como danta, anteburro o tapir mesoamericano.

¿Qué es el tapir?

Según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el tapir es el mamífero terrestre más grande del sureste de México ya que puede medir entre 1,5 y 2 metros, y pesar entre 300 y 400 kilogramos.

La casa de estudios revela que este animal habita en las grandes áreas silvestres de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y, posiblemente, de Tabasco y Yucatán. Además, añade que el tapir es un excelente nadador y tiene la capacidad de cruzar ríos caminando sobre el fondo de los mismos.

Beneficios de conservar al tapir

Los datos señalados sirven para presentar al tapir, pero lo que más se destaca de este animal es que se lo considera como un “arquitecto de la selva”, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La entidad afirma que esto se debe a que su tránsito por los corredores biológicos influye notablemente en la estructura y dinámica de la vegetación.

En cuanto a los beneficios de su conservación, la Comisión remarca que el tapir se alimenta de hojas, frutos, semillas y corteza de hierbas, arbustos y árboles, y esto es lo que lo posiciona como un importante dispersor de semillas. Ante esto, precisa que juega un papel importante en la dinámica de los bosques tropicales donde habita.

Es por lo señalado que el Gobierno de México y diversas instituciones redoblan esfuerzos por proteger a esta especie y garantizar que su estampa de “arquitecto de la selva” perdure en el tiempo.